El Ayuntamiento instalará aseos públicos junto a la oficina de turismo del muelle

El Ayuntamiento resolverá dos reclamaciones a la vez con la instalación de aseos públicos junto a la oficina de turismo ubicada en el Paseo Alfonso XII, junto al puerto. Y es que, con este proyecto piloto, el Consistorio da respuesta a las peticiones de vecinos sobre la necesidad de este servicio en el centro y da cumplimiento a la moción aprobada por el pleno en 2016 y que presentó Ciudadanos reclamando la instalación de baños públicos en la ciudad.

Se trata de una instalación que servirá de prueba para poder extenderla a otras zonas del centro y del municipio si el resultado es positivo. De momento, según indicó ayer el concejal de Servicios Públicos, Juan Pedro Torralba, el Ayuntamiento ya cuenta con la instalación y solo está a la espera del permiso correspondiente de la Autoridad Portuaria para poder colocar los baños públicos junto a la oficina de turismo del Paseo Alfonso XII. «En cuanto tengamos el permiso, de lo que no creo que haya problema, se instalarán y empezarán a funcionar», explicó Torralba.

Se trata de un habitáculo que cuenta con dos inodoros, uno para hombres y otro para mujeres, y sus respectivos lavabos, además de sendas puertas que separan ambos espacios. Además, el aseo masculino contará con un urinario. La estructura tiene una longitud total de seis metros como una anchura de dos metros y medio y contará, en su parte exterior, con paneles donde colocar imágenes que pueden ser publicidad o reclamos turísticos de la ciudad.

Sobre horarios y coste para el usuario, el edil de Servicios Públicos explicó que, en principio, «vamos a poner en marcha un periodo de pruebas, con su apertura y cierre, para ver si somos capaces de que pueda estar abierto al público»; en caso de no respetarse, Torralba indicó que «miraremos otras alternativas». No obstante, el edil recalcó que se trata de «un servicio que es necesario que demos a los visitantes».

De este modo, desde el Ayuntamiento aún no precisan si el servicio tendrá algún coste para el usuario. «Hay que ver cómo van las pruebas y, a partir de ahí, decidiremos», dijo el concejal.

En su moción de 2016, Ciudadanos afirmaba que la ausencia de servicios públicos había ocasionado que determinados rincones del casco antiguo se convirtieran en improvisados urinarios, provocando la queja «más que justificada» de los vecinos y viandantes.