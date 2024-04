Denuncia el acoso que ha sufrido mientras corría por Murcia y el comentario que le dejan es más terrorífico aún

A pesar de los avances que se han realizado a lo largo de la última década en materia de feminismo tanto a nivel legislativo como social, las raíces del machismo son tan profundas que todavía vemos a diario cómo se suceden las agresiones a mujeres por parte de hombres.

Los asesinatos por violencia de género son solo la punta de un iceberg que en lo que llevamos de 2024 se ha cobrado la vida de diez mujeres. Detrás de estos homicidios sistemáticos contra el género femeninio hay toda una pirámide de comportamientos como los que ha denunciado recientemente Ángela Cánovas: una creadora de contenido que ha contado a través de su cuenta de Instagram la situación de acoso que ha vivido mientras hacía deporte en Murcia.

Según ha publicado en el vídeo donde denuncia la situación, el pasado 8 de abril habría salido a correr por un sendero de Murcia cuando un joven en monopatín la adelantó y comenzó a hacerle muecas obscenas. En el texto que acompaña a la publicación Ángela se pregunta "¿Hasta cuándo? Sé que no soy la única a la que le ha pasado esto, pero, en serio, ¿salir a hacer deporte y tener que vivir esto? Desde que empecé a salir con mis amigas a los 16 era un 'no te vengas sola', 'pero que te acompañe alguien', 'avísame cuando llegues', 'no salgas a estas horas'... Vivimos en alerta constante por unos pocos maleducados. ¿Alguien sabe la solución? ¿No salir? ¿No salir sola?".

Acoso sexual en Murcia

Ángela ha realizado un exahustivo relato de lo sucedido en su cuenta de Instagram para visibilizar algo que le sucede a cualquier mujer constantemente: "Son las 11 de la mañana, estoy corriendo por el río y pasa un chavalín en monopatín. Se me queda mirando y me hace [...] Él seguía, yo iba corriendo y él haciéndome eso y cojo y le hago así [...]".

Después de esto, explica que "yo sigo corriendo a mi ritmo y cuando paso una curva estaba el muy hijo de puta ahí, que había escondido el monopatín y me estaba esperando. Yo me he asustado, claro. Se me ha quedado mirando, yo he seguido corriendo y me ha seguido haciendo cosas obscenas. Pero qué puta necesidad. Son las once la mañana, voy tranquilamente y me tiene que pasar esto".

Aunque la mayoría de usuarios se han solidarizado con su situación y han condenado sin ambages este tipo de comportamientos que, lejos de ser casos aislados, forman parte de una estructura patriarcal de opresión hacia las mujeres; una de las respuestas a la publicación ha causado casi que más terrorífica que lo sucedido.

Una usuaria en X señalaba la respuesta machista que había recibido Ángela en los comentarios de la publicación: "Yo me pregunto, qué necesidad de correr en camiseta, sabiendo que hay locos en todas partes, si usted no quiere que la miren no provoque y punto. No podemos controlar a otros pero sí a nosotras mismas".

Las redes han reaccionado rápidamente al comentario machista condenándolo: "Ojo a la respuesta machista. Es el colmo que diga que no debemos ir en camiseta porque vamos provocando que nos ataquen".