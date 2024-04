Graba lo que hace este grupo de ciclistas en una carretera de Murcia y se lía la mundial: "Sinvergüenzas"

Uno de los conflictos más palpables y persistentes que todavía queda por pulir en las carreteras de nuestro país es el que se produce entre ciclistas y conductores de vehículos motorizados cuando se encuentran en la carretara, como el que ha estallado en una vía de la Región de Murcia a raíz de un vídeo publicado en la cuenta SocialDrive de X (antiguo Twitter): esta tensión, cuya temperatura se puede medir cada día en nuestras vías, refleja la urgente necesidad de tomar medidas para mejorar la convivencia entre todos los usuarios.

La explicación detrás de este conflicto es tan diversa como compleja: en primer lugar, está la falta de comprensión y respeto mutuo entre ciclistas y conductores que en ocasiones puede dar lugar a una atmósfera de confrontación en plena carretera. Por su parte los conductores de coches y vehículos a motor, acostumbrados a compartir las vías con medios de sus características, a menudo no están lo suficientemente sensibilizados sobre la presencia y los derechos de los ciclistas.

Por parte de los usuarios de las bicicletas también se pueden infringir las normas de tráfico, lo que contribuye por ambos "bandos" a incrementar el clima de animadversión.

Ante este panorama, la infraestructura vial es clave: la existencia de carriles bicis segregados y adecuadamente señalizados no solo evita poner a los ciclistas en situaciones de riesgo, sino que también puede ser una buena solución para reducir la tenisón entre quienes se desplazan en bici y quienes se desplazan por carretera.

Publica un vídeo de lo que hacen estas bicicletas en la carretera y estalla el conflicto

Un vídeo publicado en la cuenta Social Drive de X (antiguo Twitter) ha hecho estallar la discusión en España sobre este conflicto entre bicicletas y automóviles. La pieza, grabada en una carretera de doble sentido indeterminada de la Región de Murcia, muestra como un pelotón de casi una decena de ciclistas pedalea delante del vehículo que graba "ocupando todo el carril".

La publicación, que ya supera las 179 mil reproducciones ha recibido toda suerte de comentarios tanto a favor como en contra, tomando la medida a la tensión que existe sobre el tema en nuestras carreteras: "La mayor infracción del vídeo es la del conductor del coche usando el móvil por grabar. 6 puntos y 200€", escribe un usuario.

Tampoco han faltado tanto las alusiones a esta forma de circular en grupo de los ciclistas: "Es que la carretera es de 'todos' menos de los vehículos que pagan impuesto de circulación"; "Los ciclistas pueden circular en paralelo en carretera, no en pelotón. Dicho esto, tampoco me parece que haya que atropellarles porque no cumplan una norma, que algunos están muy tensos"; "ni tienen carnet, ni pagan seguro, ni ITV, ni impuesto de circulación, ni impuesto de matriculación, pero tienen más derechos que quien hace todo eso. Aunque haya carril bici no circulan por él, pero el conductor es el malo".

Normas entre ciclistas y conductores

Ante este tipo de situaciones, es importante tener claras cuáles son las normas que regulan la convivencia entre las bicicletas y los coches en nuestras carreteras.

Para empezar, los conductores deben mantener una distancia lateral mínima de 1,5 metros al adelantar a un ciclista. Además, los ciclistas tienen prioridad sobre los vehículos de motor al girar en un cruce. Por su parte, los ciclistas deben circular preferentemente por los carriles bici cuando estén disponibles. En ausencia de estos, pueden utilizar el arcén o el carril de la derecha, siempre respetando las normas de circulación.