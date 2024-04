La noche ha comenzado por todo lo alto con un increíble rap protagonizado por Roberto Leal para dar el pistoletazo de salida a la final de la cuarta temporada.

Mar Flores ha sido la primera concursante en afrontar su reto, un baile virtual en 3D, con el que ayudará a Chenoa.

El momento más angustioso de la noche, lo ha protagonizado Pepe Navarro. El veterano presentador no ha podido superar su reto de escapismo con apnea y ha terminado pidiendo disculpas a su compañero Adrián Lastra, a quién tenía que ayudar con su puntuación.

Mónica Cruz ha sacado toda su clase demostrando que es una gran bailarina en una coreografía a ciegas.

Mario Vaquerizo ha conseguido terminar con la maldición de la puntería. El concursante convertido en James Bond ha logrado realizar el reto a la primera.

La melodía la ha puesto Marta Díaz junto a los Clásicos Excéntricos en un virtuoso número musical.

Adrián Lastra se ha convertido en un superhéroe y ha tocado el cielo con un magistral número de pole dance en movimiento.

Chenoa ha sacado su lado más sensible y ha realizado un espectáculo lleno de belleza sobre un balancín. Un número que ha hecho emocionarse a algunos de sus compañeros por la magia del momento.

La solidaridad de Pablo

Pablo Castellano ha demostrado durante toda la temporada que es pura pasión. El concursante con su tenacidad y trabajo se ha coronado como el ganador de la cuarta temporada de El Desafío en la final más ajustada de la historia del programa. Al recibir el cheque con los 30.000 euros para donar a una ONG. Pablo Castellano, muy emocionado y sin apenas voz ha decidido tener un bonito gesto con el resto de sus compañeros en el programa.

“Me gustaría repartirlo con mis compañeros, que se divida y que cada uno de la parte correspondiente a la ONG que quiera”, ha confesado el ganador entre lágrimas.

Momento dramático

'El Hormiguero' recibió este jueves en su plató a los cuatro finalistas de 'El Desafío'. Pablo Castellano, Marta Díaz, Chenoa y Adrián Lastra se pasaron por el programa de Pablo Motos a tan solo un día de conocerse quién de ellos se alzará con la victoria en el programa, que emitirá esta noche su desenlace a partir de las 22:00 horas en Antena 3.

Durante la entrevista, los cuatro hicieron balance de su paso por el concurso y recordaron algunas de las pruebas más complicadas a las que han tenido que enfrentarse. Uno de los momentos más críticos de Pablo Castellano llegó durante la décima entrega de la edición, cuando consiguió batir el récord de apnea.

"¿Cómo lo recuerdas? Porque ese extremo es muy extremo", planteó Motos anoche en su programa, donde Castellano reconoció que "no recordaba que hubiera salido tan mal" del tanque de agua: "Al verlo, se ve mucho más dramático de lo que yo sentí".

El marido de María Pombo, a quien sacaron rápidamente del agua cuando llegó a la marca de 3 minutos y 55 segundos, admitió que le hubiera gustado alcanzar los 4 minutos: "Si me dicen que me quedaban 5 segundos, creo que lo hubiese intentado. No sé si hubiera llegado". "Salí sin aire. Creo que cogí el oxígeno a todo el público que estaba allí, porque estaba al borde de la muerte", recordó anoche en 'El Hormiguero'.