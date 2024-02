La influencer murciana llamada @marilalat en TikTok ha tenido que enfrentarse por primera vez a dos traumáticas experiencias: la primera, suspender un examen y la segunda, el comportamiento de su profesor cuando ha acudido a una revisión.

Los estudios universitarios pueden ser un duro proceso para todas aquellas personas que se enfrentan a largos trayectos académicos: prácticas, exámenes y la presión por hacer una oposición o encontrar trabajo después pueden afectar en la dimensión psicológica a los estudiantes más motivados y experimentados.

Y de psicología es precisamente la asignatura a la que se enfrentaba esta joven de Murcia, que confiesa haber obtenido el primer suspenso de toda su carrera con esta materia (a la que ella misma califica como "maría").

Una tiktoker murciana denuncia a su profesor por lo que hace en la revisión del examen

Ante el inesperado fracaso, la exitosa creadora de contenido pidió cita al profesor con el objetivo de revisar el examen y comprender cuáles habían sido los motivos que le habían valido la mala calificación y consiguiente recuperación posterior.

Para ello, María Esteban solicitó una revisión a su profesor de la universidad. La revisión de los exámenes es uno de los derechos comunes de los estudiantes universitarios que aparecen recogidos en el artículo 7 del Estatuto del Estudiante Universitario publicado en el BOE en 2010: "A ser informado de las normas de la universidad sobre la evaluación y el procedimiento de revisión de calificaciones".

Yendo más allá, el artículo 30 de esta ley deja bien claro que "los estudiantes tendrán acceso a sus propios ejercicios en los días siguientes a la publicación de las calificaciones de las pruebas de evaluación realizadas, en los términos previstos en la normativa autonómica y de la propia universidad, recibiendo de los profesores que los calificaron o del coordinador de la asignatura las oportunas explicaciones orales sobre la calificación recibida".

Con este derecho en la mano, María Esteban se presentó a la cita con su profesor; pero, para su sorpresa, la tuvo esperando durante varios minutos.

Una vez que entró a la reunión con el docente, la estudiante de medicina cuenta que lo primero que le espetó es que "me acepta la videollamada, le doy mi nombre y me dice, lo primero de todo, que no va a enseñarme el examen ni va a subirme la nota".

Con el clásico humor que la caracteriza y su buen talante para enfrentarse a las visicitudes de la vida, María Esteban se pregunta "Entonces, ¿para qué me citas en una revisión si no me vas a enseñar ni mi examen ni los fallos que he tenido? ¿Yo que quiero, verte de buena mañana? Para eso te imagino".

Según la versión de la influencer, la historia continúa con el profesor: "Te habrás equivocado, pero yo el examen no te lo voy a enseñar. Tenéis que estudiar más. Este es el último examen que habéis tenido y no habéis estudiado".

Como era de esperar, el vídeo que ya cuenta con casi dos millones de visualizaciones en menos de 24 horas se ha llenado de comentarios de indignación y apoyo hacia la murciana.