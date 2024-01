Cunde la preocupación por el estado de salud del exitoso presentador y creador de contenido murciano Xuso Jones, que ha vuelto a quedarse encerrado.

Aunque esta vez se ha quedado atrapado con la compañía de su amiga Natalia y con conexión directa con el servicio técnico, la situación ha sido mucho más traumática que la del gran bazar chino de Cabo de Paños.

En aquella ocasión, el murciano seleccionado por la lista Forbes como uno de los mejores 'influencers' por segundo año consecutivo, se disponía a comprar algunos artículos para el hogar cuando se quedó dentro del establecimiento una vez que este hubo cerrado. Se trataba de octubre del año 2022 y el creador de contenido buscaba un jarrón y grabando un vídeo para sus seguidores cuando, de repente, las luces del 'chino' se apagaron.

Al principio pensó que se trataba de una broma pero, finalmente, descubrió que efectivamente se había quedado encerrado en el "chino Calidoso". Tras tomar conciencia de su situación, Xuso les escribió por redes sociales e incluso llamó a la policía mientras seguía creando contenido humorístico para sus exitosas redes sociales.

Una vez que la empleada se desplazó a la tienda para dejarlo salir, Xuso le explicó que "No pasa nada, porque me he echado unas risas. Me he puesto a gritar a todo el mundo y he ido a todos lados. Estaba flipando aquí, pensaba que me estabais gastando una broma". A lo que la muchacha, bastante preocupada, le respondio que "Ojalá. Me han llamado y me han dicho que nos habíamos dejando a una persona dentro. Pensaba que me estaban vacilando. Lo siento mucho de verdad".

Xuso Jones se vuelve a quedar encerrado

El episodio del "chino Calidoso", si bien tuvo sus momentos de tensión, no se puede comparar con este nuevo evento donde el murciano se ha vuelto a quedar atrapado. Si en el caso de Cabo de Palos, se puede achacar cierta responsabilidad al influencer, en el actual la situación escapaba completamente a su control.

El joven murciano se encontraba junto a una amiga dispuesto a tomar un ascensor. Al descubrir que este no funciona, llaman al servicio técnico, que les indica que suban a otra planta para intentar cogerlo desde ahí. Tras confirmar que pueden utilizarlo fuera de peligro, se disponen a utilizarlo. Pero es cuando llegan a la planta diez cuando caen en la cuenta de que están atrapados dentro del elevador: "No se abre. En el 10 está. Esto no se abre".

Ante la apreciación de su acompañante de que no han cenado, el murciano con cara de circunstancia le responde que no le preocupa la cena y comienza a deslizarse hacia el suelo advirtiendo de que "me está dando una pájara" y requiriendo a su amiga que se pusiera en contacto de nuevo con el servicio técnico.

El momento crítico llega cuando se apagan las luces del ascensor y es ella la que empieza a asustarse: "Ahora no va de coña, tengo miedo, tío. Me tiembla la pierna. Me estoy mareando. No es coña, que soy de tensión baja y me estoy mareando ahora mismo. Que estamos en un décimo colgados, imagínate que se cae hacia abajo y se rompe la cadena, que pasó una vez en Madrid".

Tras varios apagones, gritos e intentos de contactar con el personal de la empresa de ascensores sacan unos caramelos Ricola de la mochila y comienzan a debatir como racionarlos: "uno y vamos tomando cada horita para que no nos baje el azúcar". Después de 45 minutos consiguen que les abran la puerta y escapara sanos y salvos del ascensor.