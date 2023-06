"Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz y hemos hecho la declaración sobre el impuesto de la Renta": no es ficción, aunque lo parezca casi 50 años después. Se trata del comienzo de un spot publicitario donde la actriz murciana Bárbara Rey se dirigía a los ciudadanos para animarlos a cumplir sus obligaciones fiscales.

El comercial ha salido a la luz a raíz de la petición de penas de cárcel de la Fiscalía para Bárbara Rey, sus hijos y su hermana por alzamiento de bienes, que serán juzgados el próximo lunes 19 en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid.

Los hechos que se le imputan habrían sucedido en el periodo fiscal comprendido entre 2006 y 2008 y comenzaron a investigarse el 10 de mayo de 2011, cuando la Agencia Tributaria comenzó una inspección del patrimonio de la 'vedette' en relación al pago del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas.

No es la primera vez que la de Totana tiene conflictos con Hacienda, en 2016, ella misma hizo público su desacuerdo: "Tengo una deuda con la Agencia Tributaria. No estuve de acuerdo con lo que se pedía, no hice frente y ahora se ha incrementado. No sé cómo pagarla porque la Administración me lo está poniendo muy difícil". Tras estas declaraciones al programa 'Hablé con ellas', aseguró haber sufrido dos "inspecciones de Hacienda tremendas" y habrái tenido que vender dos propiedades inmobiliarias.

El impuesto que la murciana habría intentado defraudar mediante varias operaciones de alzamiento de bienes y que podría costarle hasta tres años y medios de cárcel si la sentencia sale a favor de la Fiscalía, está en vigor en España desde el año 1978 y en el ámbito de la reforma fiscal de 1977.

Para anunciar la entrada en vigor de este tributo, Bárbara Rey colaboró con un spot que ahora, a la luz de sus reiterados y cada vez más graves problemas con el fisco, tiene una paradójica lectura: "Hola. Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz y hemos hecho la Declaración del Impuesto sobre la Renta. Nuestra vida no es convencional, claro, empezando por nuestra casa, que tiene ruedas. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones y gracias a ustedes, que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad, también a Hacienda. Declare en beneficio de todos".