El pasado 4 de abril, la tertulia de 'El Hormiguero' entró a comentar el que sin duda ha sido el suceso de la semana: la 'compra' o 'adopción' de una niña que ha resultado ser hija biológica del fallecido Aless Lequio por parte de la madre de este, Ana Obregón. Si el pasado 28 de marzo salían a la luz las imágenes de la actriz abandonando un Hospital de Miami en silla de ruedas con la pequeña en brazos, el pasado martes las declaraciones donde confirmaba la ascendencia de la bebé han corrido como la pólvora.

El espacio de Pablo Motos en Antena 3 fue uno de los lugares donde se diseccionó la polémica. Como es costumbre, los encargados de acompañar al presentador a la hora de comentar la actualidad fueron Nuria Roca, Juan del Val, Cristina Pardo y la siempre polémica Tamara Falcó.

La última en dar su opinión fue la hija de Isabel Preysler, quien tuvo espacio en 'prime time' para difundir opiniones en contra de los derechos de las mujeres como el aborto y a tomar una posición equidistante hacia una práctica que hasta la fecha está prohibida por la legislación española.

Respecto al hecho en sí, Falcó reconoció que "lo que ha vivido es espantoso, perder a su hijo, el cáncer... no soy madre y no puedo llegar a imaginar el dolor que ha sufrido y lo sola que se ha debido sentir. Su hijo era todo para ella, así que puedo llegar a entender y no la juzgo".

Una vez más, la marquesa de Griñón utilizó su espacio en Antena 3 para dar voz a algunas de las posturas ultraderechistas que niegan el derecho al aborto de las mujeres, adquirido en España en 2010. Aunque la famosa no verbalizó esa postura en concreto, comentó la teoría que da pie a los argumentos en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres: "Es que para hacer este tipo de tratamientos tienes que fecundar varios óvulos. Y es que, esto es lo que la Iglesia piensa, el alma está ahí desde el momento de la concepción y muchas veces lo que se hace con esos óvulos fecundados es descartarlos, congelarlos o darlos para investigación y ahí sí que entra el dilema moral para mí".

Porque ella es ultra-católica sí, pero ante todo es rica. Y q tú abortes es una aberración porque interfieres en la voluntad de Dios pero el negocio es el negocio y además, los ricos pueden hacer lo q quieran, q para eso son ricos

No seas como Tamara Falcó.

A mí me preocupa Tamara Falcó. En serio.