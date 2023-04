La Nave del Misterio ha aterrizado en Murcia: en concreto, en el Teatro Villa de Molina del municipio de Molina de Segura, hasta donde el equipo de Iker Jiménez se desplazó para analizar un supuesto hecho paranormal. Tras recabar los testimonios de los tres miembros de María de Melo Producciones, un equipo de 'Cuarto Milenio' compuesto por Aldo Linares, Luis Uriarte, Joaquín Abenza y Cara Tahoces se desplazó hasta el Teatro Villa de Molina en Murcia para hacer una prueba de aislamiento en la que el protagonista asegura escuchar distintos tipos de golpes y movimientos alrededor del escenario del teatro sin explicación aparente.

Aunque las conclusiones de Aldo Linares, un colaborador habitual de 'Cuarto Milenio' y una especie de medium, tras visitar el centro no fueron concluyentes y tan solo pudo asegurar que percibía una presencia femenina muy débil, tres artistas que se subieron al escenario hace menos de un año han asegurado que mientras hacían su interpretación observaron una presencia que después se confirmó como paranormal en el Teatro Villa de Molina.

En el nuevo episodio de 'Cuarto Milenio', 'La Aparecida del Teatro', los tres testigos aseguran que vieron en momentos distintos a una mujer de características similares que, en realidad, fue una aparición o un fantasma. En el programa, además de entrevistar a cada uno de los miembros de la compañía que tuvo contacto visual con este supuesto 'ente', se han desplazado hasta Murcia para hacer pruebas dentro del teatro y evaluar la actividad paranormal dentro de él.

El fantasma del teatro que Iker Jiménez investiga en Murcia

'Cuarto Milenio', el programa de la televisión Cuatro, ha investigado un suceso denunciado por algunos integrantes de la obra 'Alfonso X, la última cantiga' que se representó el pasado viernes 17 de junio de 2022 sobre las tablas molinenses. Según han relatado Sara Marina, Emilio Villalba e Ivo Blanek, los tres vieron nítidamente y desde perspectivas y tiempos distintos a una mujer alta y vestida con ropas medievales mientras actuaban en el escenario.

Según relatan al programa, los tres artistas se encontraban representando el espectáculo de música y teatro cuando ven a una mujer en el escenario, "una mujer alta vestida de blanco y de una forma que no es habitual, también con un tocado en la cabeza".

El pasado verano un grupo de actores fueron testigos de una visión inexplicable en el teatro Villa de Molina, en Murcia. #CuartoMilenio se ha desplazado hasta el lugar donde se produjo la supuesta aparición para investigar lo que allí ocurre. pic.twitter.com/V2q7smpE6P — Iker Jiménez (@navedelmisterio) 2 de abril de 2023

La descripción de esta mujer fantasmal coincide en los tres casos, aunque cada uno de los miembros de la banda se percató de su presencia en un momento distintos: Emilio Villalba relata que la vio mientras interpretaba la primera pieza de la obra, aunque no le dio importancia al pensar que se trataba de una periodista de prensa: "Veía que estaba demasiado cerca y que podía molestar al espectador y como se movía de adelante hacia atrás mirando al cantante".

Respecto a Sara Marina, cuenta que estaba tocando mientras su compañero Ivo cantaba, cuando vio que "detrás de él había una mujer que lo observaba fijamente con los brazos cruzados.

El propio cantante también relata cómo se encontró con la presencia cuando salió de escena para cambiarse: "Nada más salir de escena, miro a la derecha y veo la silueta de una mujer. Mi primer pensamiento es que es mi compañera Sara, pero ella me dice que no, que no estaba allí".