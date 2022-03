El último programa de Cuarto Milenio, emitido anoche en Cuatro, tuvo como protagonistas a La Algaida y Archena. El equipo de Iker Jiménez asisitió a la exhumación de Francisca Guillén Ortega, conocida como 'La Iluminada de La Algaida', cuyos restos fueron trasladados al monumento funerario del Camposanto de Archena el pasado cinco de marzo.

'La Iluminada de La Algaida' es un personaje histórico popular de Archena, también conocida como la Tía Quica, famosa por sus pronósticos y predicciones de futuros sucesos. Fue una mujer perteneciente a un pequeño mundo rural, sin perspectivas ni posibilidades, en un tiempo oscuro y atrasado (principios del siglo XX), que se convertió en una gran oradora.

Francisca Guillén Ortega

Apodada la Iluminada de La Algaida, profetizó fenómenos que más tarde sucederían, algunos tan decisivos como la Guerra Civil #CuartoMilenio pic.twitter.com/WtOgULM8y3 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) 27 de marzo de 2022

Conseguía despertar las conciencias de una multitud y pronosticaba unos peligros que estaban por llegar. Sus transformaciones y visiones atrajeron cada vez a más y más seguidores ansiosos por creer y por salvarse.

Sin embargo, su don suponía una amenaza para el orden civil y eclesiástico, menos ávido de creer. Perseguida, incomprendida, dicen que se suicidó, pero su muerte a los 46 años de edad, a día de hoy, sigue siendo un misterio que desde Cuarto Milenio han tratado de resolver.

Francisca Guillén Ortega, conocida popularmente como la Iluminada de La Algaida, murió en 1932 con apenas 46 años de edad #CuartoMilenio pic.twitter.com/9VcEnjzgW0 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) 27 de marzo de 2022

Joaquín Abenza, ingeniero industrial e investigador, se sentó junto a Iker Jiménez para analizar este curioso caso. Al experto le llamó la atención "que los huesos exhumados son limpios y que, en el cráneo, tiene una mancha muy singular y nada habitual (como encarnada)".

El doctor Cabrera, colaborador del programa, considera que hay huesos muy bien conservados: “Vemos unas manchas no sé si tienen un significado mágico, porque la tierra los pigmenta. No se ve el hueso del cráneo roto, y si esa mujer se tiró a la acequia, no se hizo ningún daño”.

“Si la mataron estrangulándola, nunca lo sabremos. Si se rompió algún hueso, si tuvo alguna fractura, tampoco. Seguirá el misterio de si se suicidó o no”, añadió.