Que si existe o no, que si 'Mar Muerto' o 'Mar Menor' o que si capital de Suiza: por algún motivo, la Región de Murcia está el catálogo de chistes y errores virales de este país. Con una frecuencia sorprendentemente corta, el nombre de esta Comunidad Autónoma se convierte en 'trending topic' o protagonista de algún chascarrillo digital como el reciente "bombardeen Murcia".

En esta ocasión, ha sido una joven de Cádiz la que al ser entrevistada por Al Cebolleo, un canal de YouTube de reciente creación donde un presentador recorre las calles de bares y ocio de Cádiz para hacer preguntas comprometidas a quienes están de fiesta.

El entrevistador se acerca a un grupo de jóvenes y les plantea una pregunta: "¿Qué país se encuentra entre Francia y España". La sorprendente respuesta no se hace esperar, y es que la chica contesta sin pensárselo un segundo "Murcia", equivocándose no solo en la ubicación de la Región, sino también en su categoría administrativa, que es una comunidad autónoma y no un país.

Después, las tres protagonistas del vídeo comienzan un duelo entre ellas donde se escuchan otros disparates como "Madrid", "Italia" o "ninguno". Lejos de darse cuenta del error, la chica que contesta Murcia al principio repite la misma respuesta un par de veces, aparentemente convencida de su afirmación.

Una de ellas, que por fin da la respuesta correcta -"Andorra"-, justifica la falta de pericia del equipo con la asignatura: "está complicado, ¿eh? Que he sacado un tres en Geografía este año".