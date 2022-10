Lo han conseguido. Los cientos de usuarios que desde el pasado miércoles por la noche hacen campaña en redes sociales para que la murciana Lucía Iniesta fuera delegada de la Faculta de Letras de la Universidad de Murcia están de enhorabuena. La joven de 20 años ha recibido 377 votos y se convierte en la representante de los alumnos de dicha área de la UMU.

El pasado viernes 21 de octubre se celebraron las elecciones, en las que participaron 509 estudiantes, de los cuales 377 han votado a Lucía y la han convertido en la vencedora de estos comicios. El segundo alumno más votado ha recibido 99 apoyos, mientras que 13 personas han votado en blanco y los 20 votos restantes se han repartido en otros tres candidatos.

"Muchísimas gracias a todos, sin vosotros esto no habría sido posible", ha agradecido la joven al conocer los resultados.

"Quiero que los estudiantes os sintáis representados", escribió Lucía el pasado sábado, un día después de que se celebraran las elecciones y cuando aún no sabía que había resultado ganadora, en un hilo de Twitter en el que confesó sentir que su imagen "se ha comercializado un poquito".

"Al principio todo parecía muy guay y sigo súper agradecida por todo el apoyo que me habéis dado, pero después de dejar pasar unos días me he dado cuenta de que esta no es la imagen que yo quería dar", explicó la joven a sus seguidores. "Creo que durante estos días me he dejado llevar por todo este alboroto y mi imagen se ha comercializado un poquito", apuntó.

La ahora delegada de la Facultad de Letras de la UMU aseguró que con la viralidad de su campaña y los memes "se ha dejado a un lado lo que quería transmitir, que es la importancia que tenemos los estudiantes dentro de la universidad y la necesidad de ser escuchados".

"Está muy bien ser viral en Twitter y convertirme en un meme, pero me importa bien poco, no era lo que yo quería conseguir. Llevamos un gran trabajo detrás y se ha mostrado muy poco en redes. Solo le han dado importancia a viralidad de los memes. Quiero, que salga elegida o no, los estudiantes os sintáis respaldados, y que podáis contar con nosotros para lo que nosotros para lo que sea", escribió antes de saber el resultado de las votaciones. Ahora que ha sido la más votada por los alumnos, podrá cumplir su deseo.

El fenómeno Lucía Iniesta

La elección de delegado de la Facultad de Letras de la UMU nunca antes había recibido tanta atención. La campaña de Lucía Iniesta inundó Twitter de manera inesperada en los últimos días, hasta tal punto de que multitud de reconocidas marcas nacionales mostraron su apoyo a Lucía, una anónima vecina de la pedanía murciana de La Alberca que ha saltado a la fama tuitera de la forma más aleatoria.

Sus compañeros y amigos de universidad arrancaron el plan dando difusión al hashtag #LucíaIniestaDelegada a la vez que, por privado, contactaron con varias cuentas de marcas y algunas de ellas hicieron público su apoyo. Después, no hizo falta que pidieran ayuda, la campaña se propagó y multitud de firmas, así como cientos de usuarios, se subieron al carro de Lucía.

Aliexpress, KFC y la hamburguesería Goiko fueron las primeras que se sumaron a la campaña; otras lo hicieron un poco más tarde. Llallao, Smöoy, Taco Bell, Worten, Tinder, Domino's Pizza, Movistar + y Doritos apoyaron a la estudiante horas después.

Lucía Iniesta también sabe que llaollao es yogur y no helado — llaollao (@llaollao) 20 de octubre de 2022

💪 Oye Lucía, queremos apoyar tu candidatura como dios manda.



🍦 Te invitamos a una semana de smöoy gratis.



🔥 ¿Te vienes? 😜 https://t.co/QeaWS3J5tu — smöoy (@smooy) 21 de octubre de 2022

Mañana cuando gane Lucía Iniesta: pic.twitter.com/Hce6RuSslf — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) 20 de octubre de 2022

Tengo más probabilidad de saltarme la dieta hoy de la que tiene Lucía Iniesta de ser delegada, que ya es decir — Domino's Pizza España (@DominosPizza_ES) 21 de octubre de 2022

Los de la última fila que coméis Doritos en clase, movilizaos para votar a Lucía Iniesta 🙌 — Doritos España (@doritosES) 21 de octubre de 2022

apoyar a Lucía Iniesta como delegada es una personalidad y es la mía — Tinder España (@tinder_spain) 20 de octubre de 2022

Hoy es el día. Woten a Lucía Iniesta. Mucha suerte, Lucía. pic.twitter.com/oG4cHi5CnS — Worten España (@WortenES) 21 de octubre de 2022

Si Lucía Iniesta gana el viernes y es delegada de su facultad, 10 de vosotros os lleváis 1 menú. RT para participar. — Taco Bell España (@TacoBellSpain) 20 de octubre de 2022

Lluvia de memes

Cientos de usuarios anónimos se sumaron al movimiento y sacaron a pasear su ingenio para hacer memes con la candidatura de Lucía Iniesta.

yo denunciando a la umu si no sale lucía iniesta de delegada pic.twitter.com/LYZfPsVJgG — pablo (comeback era) (@ppabloo_vm) 21 de octubre de 2022

joder ni que fuera lucía iniesta https://t.co/C3pN67PkoM — michuca 𓍊𓋼𓍊 (@anamichuca) 20 de octubre de 2022

Lucia Iniesta siendo proclamada como reina del pueblo español mañana. pic.twitter.com/AxFEkNw4rf — Mrc ( Luz más pura Era) (@tatas4thewin) 20 de octubre de 2022

*Viernes 21 de octubre*



Murcia se paraliza ante la incesante cascada de votos para Lucía Iniesta.



Previsiones esperadas: pic.twitter.com/hblaqNVPfZ — Mrc ( Luz más pura Era) (@tatas4thewin) 19 de octubre de 2022

Lucía Iniesta, Doña Sardina 2023. — Sergio Merka (@sergio_merka) 21 de octubre de 2022

Solo hay 2 personas que han conseguido unir a España...



-Andrés Iniesta en el Mundial del 2010.

-Lucia Iniesta en su campaña electoral.



Este VIERNES 21 DE OCTUBRE...



VOTEN LUCÍA INIESTA. pic.twitter.com/vIOvgvmmDn — Mrc ( Luz más pura Era) (@tatas4thewin) 19 de octubre de 2022

Yo el viernes bien arreglado para votarle a Lucía Iniesta. pic.twitter.com/4i3555Uu7K — 🅱️ (@AndrAlarcon3) 19 de octubre de 2022

sigo con mis memes de lucía iniesta porque no tengo nada que hacer y hay que hacerla delegada!!! pic.twitter.com/7fE7OxH5Qp — pau is seeing blackpink in bcn (@handpau) 19 de octubre de 2022

Lucía Iniesta salvó a toda mi familia en de un incendio así que yo la voto — Maya 💋 (@versafica) 19 de octubre de 2022

Sabéis porque Goku logró convertirse en súper saiyan, no porque mataran a Krillin, sino porque votó a Lucia Iniesta#luciainiestadelegada pic.twitter.com/pDvpzj7DVm — Guille (@gguilleermo_) 19 de octubre de 2022

Después de semejante despliegue en redes sociales, el desenlace de las elecciones celebradas el pasado viernes 21 de octubre no podía ser otro. Lucía Iniesta será la alumna al frente de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia.