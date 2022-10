Hace unas semanas, Toni Cantó anunció en sus redes sociales que dejaba la Oficina del Español en la Comunidad de Madrid (un cargo creado ad hoc para el valenciano tras su abandono frustrado de Ciudadanos para unirse al Partido Popular) para comenzar a colaborar con el canal ultraconservador y afín a Vox 7NN.

El programa, que desde este sábado 22 de octubre protagoniza el actor y político, se llama 'Con Toni' y es un formato late night de humor que erigió su primera entrega a base de chistes homófobos y tránsfobos, e invitando a figuras como Lucía Etxebarría, que se ha posicionado públicamente en contra de los derechos de las personas transexuales y que tuvo su espacio durante la entrevista para desarrollar sus extravagantes teorías.

Raquel Sastre responsable de los "chistes de murcianos"

En el capítulo, Toni Cantó ha presentado a los colaboradores: Cayetano Sáenz de Betolaza (personaje viral del guionista Patricio Alvargonzález), el periodista Albert Castillón y la humorista murciana Raquel Sastre, que según ha explicado, también colaborará como guionista haciendo "chistes de murcianos".

Durante la presentación, el valenciano explicaba que Sastre "va a estar con nosotros no solamente como colaboradora, sino que nos va a echar una mano con los guiones: si ven algún problema con los guiones, la responsable es ella; y sobre todo con los chistes de murcianos: si ven algún chiste de murcianos, la responsable es una murciana".

En respuesta, la murciana bromeaba diciendo que "Yo sé que me habéis traído aquí por la cuota de integración: soy mujer, socialista y de Murcia".

Al respecto, Cantó le pidió que concretara cómo se sentía al estar "en un programa como este". Sastre se justificó diciendo que "como humorista hago chistes con todos los partidos, me han amenazado de muerte todos los partidos: así que estoy muy a gusto aquí".

A pesar de que el programa se posicionó desde el comienzo contra los derechos de las personas trans y en con el colectivo LGTBI como objeto de burlas, el presentador afirmó que "nosotros no somos El Intermedio, no te vamos a poner ningún problema por hacer chistes de izquierda, derecha, de centro, etc.", defendiendo la pluralidad ideológica de show.

Raquel Sastre se ha apoyado en esta libertad para humor para justificar su presencia en el programa: "De hecho he venido por eso, porque vosotros me ofrecéis una cosa que no me ofrecen en Movistar: chistes con Vox".