Este sábado 22 de octubre, Toni Cantó se ha estrenado con su nueva faceta como presentador de televisión: tras abandonar la Oficina del Español de la Comunidad de Madrid, el expolítico ha tomado las riendas del programa "Con Toni" del canal 7NN afín a Vox después de recorrer las listas electorales de UPyD, Ciudadanos y el Partido Popular.

La entrega, en formato late night con monólogo, entrevista y tertulia, ha sido un compendio de chistes homófobos y tránsfobos en clave de humor que ha presentado su repertorio con "chistes" que buscaban ofender al colectivo LGTBI: Nos escupían e insultaba a todos los que no éramos de izquierdas. Si no eres de izquierdas allí hay que ir como quien va de safari, mirando desde lo alto para que las fieras no te alcancen".

O "Este país pretende que yo no pueda decir que Manuel, que se siente mujer y quiere llamarse Vanesa, es un hombre. Y ojo, estoy en contra de que Manuel me obligue a creer lo mismo que él, o que ella, o que elle, no sé, me hago un lío", en referencia a la Ley Trans.

No contento con eso, también se ha burlado de la diversidad de género: "ya hay demasiados géneros, tantos que en este país puedes cambiarte de género cada dos días sin repetir en un año".

Lucía Etxebarría, entrevistada en el Late Night de Toni Cantó

En el marco del discurso en contra de los derechos de las personas transexuales en España, Toni Cantó preguntó a Lucía Etxebarría por qué creía que se estaba produciendo en España un debate para la aprobación de la futura 'ley trans'.

Entre las disparatadas ideas que la escritora plantea al presentador, la primera consiste en una teoría de la conspiración que vincula a Podemos con los intereses comerciales de la industria biotecnológica de Irán, Argentina y Canadá: "Yo voy a plantear hipótesis: uno, Irán es el primer polo biotecnológico del mundo ahora junto con Argentina y Canadá. Los tres tienen leyes 'trans', como sabes. ¿Qué relaciones tiene Podemos con Argentina? ¿Qué relaciones tiene Podemos con Irán?".

Para defender su disparatada asociación, Etxebarría ha argumentado que Unidas Podemos no tiene relaciones con Canadá "porque ninguno de ellos habla inglés": una afirmación que defiende haciendo referencia a la visita diplomática del Ministerio de Igualdad en el que se contó con servicios de traducción para el equipo formado por Irene Montero (ministra de Igualdad), Ángela Rodríguez Martínez (secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género) , Lidia Rubio Sánchez (directora del gabinete de la Ministra de Igualdad y responsable de comunicación de la Ministra) e Isabel Serra Sánchez (asesora del gabinete de la Ministra).