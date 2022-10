Como en todas las profesiones, entre los docentes hay de todo. Profesores que dan clase por vocación, otros que son recordados con cariño por sus alumnos, los que disfrutan dando clase... por otro lado están los que demuestran que no disfrutan de su trabajo, o los que se toman ciertas licencias que se pueden ahorrar. Un conocido ejemplo a nivel mundial es el del profesor de teatro de Kate Winslet (Titanic), que le dijo a sus 14 años que quizás le iría bien si se conformaba en la vida con "papeles de gorda". A él le dedicó el BAFTA que ganó en 2016. Pues bien, algo parecido le ha ocurrido a una ilustradora, que ha narrado su experiencia en las redes sociales. Su historia ya es viral.

Nei Nei, como se hace llamar la artista, ha expresado su deseo de encontrar a su profesor de matemáticas de la ESO para decirle que no es "tonta". Según se desprende de su mensaje, el profesor le habría dicho que dibujar no le serviría de nada (aunque parece que con algo más de dureza): "Me saqué la ESO con un 8 de media en otro instituto. No acabé en la calle por hacer dibujos".

La ilustradora explica que ahora vive en Islandia y que a sus 25 años ya tiene su propia empresa. "Hablo cuatro idiomas y estoy aprendiendo dos más, tengo un coche propio y un techo. Y lo mejor, tengo, no uno, si no dos trabajos que me hacen tan feliz que no necesito vejar a niños de 12 años delante de toda la clase para sentirme un poco mejor conmigo misma", escribe.

Según explica en otro de sus mensajes, en el que responde a un tuitero, la joven sufrió una "depresión profunda pensando que de verdad era tonta": "Lo único que hizo fue ponerme piedras en el camino, no empujarme".

Además, para todos aquellos que están poniendo en duda que algo así le afectara, la ilustradora detalla que "claro" que lo hizo. "Tenía 12 años. Ya no me afecta. Pero lo recuerdo, claro que sí. Es mi historia. Y ni mucho menos he hecho todo esto para demostrar nada a nadie. Y no, no fue una estrategia digna de un genio para que me pusiera las pilas. Fue una falta de respeto muy grande hacia quien no consideraba un igual. Y no hay justificación. Han pasado muchos años y puede que hasta él se haya arrepentido de actuar así. No lo hizo solo conmigo. Quizás ahora es una gran persona que quiere disculparse. Veremos", sentencia.