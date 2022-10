40.000 me gustas y varias atribuciones a distintos equipos de fútbol (entre ellas un montaje del Club Polideportivo Almería o un hincha del Efesé de Cartagena) han hecho viral un grito misógino de los residentes del Colegio Mayor Elías Ahúja ( C. del Rector Royo-Villanova, 4, 28040 Madrid).

El vídeo recoge cómo un residente se asoma durante la noche a la ventana y al grito de "Mónicas, putas. Salid de vuestras madrigueras como conejas" convoca al resto de jóvenes que salen a las ventanas vociferando “Somos los ahújos” y profiriendo aullidos, silvidos y gritos para comenzar a entonar un cántico del que se pueden distinguir fragmentos varios fragmentos: "¿Cómo nos llamamos? Y les contestamos: Somos los ahújos, somos los mejores; somos los ahújos y siempre ganamos". Los cánticos se profieren hacia las residentes de una residencia de mujeres que se ubica frente al Colegio Mayor Elías Ahúja: el Colegio Mayor Santa Mónica y según ha podido saber este medio, es una práctica habitual que se realiza todos los años. Pero qué locura es esta pic.twitter.com/ScZUKRAF5i — ceciarmy (@ceciarmy) 3 de octubre de 2022 Pablo Casado, ex residente del Colegio Mayor Elías Ahúja El ex líder del Partido Popular, Pablo Casado residió en el Colegio Mayor Elías Ahúja y en el año 2003 obtuvo una beca de honor tras clausurar el curso académico, según el mismo publico en Twitter. Hoy clausuro el curso académico del Colegio Mayor Elias Ahuja hablando del futuro de nuestra generación. Después me imponen su beca de honor — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 20 de abril de 2013 El periodista Antonio Maestre reveló en un artículo para el medio La Marea un "texto machista y racista de Pablo Casado en el que ironizaba con la caza de 'lobas y zorras" en 2000, cuando con 19 años publicó un artículo en la revista anual del centro llamada El búho.