A la luz de los últimos escándalos, la paella se está convirtiendo en todo un foco de herejías, además de un plato estrella de la gastronomía nacional: una versión egipcia que 'casi' desata un conflicto internacional o un invento estadounidense que desata la indignación del puritanismo español en redes sociales.

El último atentado contra la abanderada de nuestro folklore ha sido destapado nada más ni nada menos que por la Guardia Civil, que ha publicado una foto en su perfil de Twitter en referencia al Día Mundial de la Paella: "¿Qué hoy es el #DíaMundialDeLaPaella? Pues a celebrarlo con una... pero de las buenas, no esas cosas que venden por ahí... El "sándwich de paella" para unos es herejía, para otros degüella el buen gusto y hasta podría atentar contra la salud. Atenderemos denuncias".

Aunque estamos acostumbrados a ver este tipo de denuncias en redes sociales, los espectadores han quedado casi tan sorprendidos con el plato preparado como con quién lo publicaba: "Están para protegernos, sobre todo a los valencianos", reflexiona una usuaria; mientras otro se queja de que por fumar "un cigarrito aliñado hace 2 días me metéis 1000 pelotes de multa y 4 point less y a estos no les hacéis ná.

¿Qué hoy es el #DíaMundialDeLaPaella?...

Pues a celebrarlo con una... pero de las buenas, no esas cosas que venden por ahí...



El "sándwich de paella" para unos es herejía, para otros degüella el buen gusto y hasta podría atentar contra la salud

😂😂😂😂

Atenderemos denuncias🚔 pic.twitter.com/iH2DfPX6az — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 20 de septiembre de 2022

El 'snack' inglés que insulta a la gastronomía española

Por si el concepto no fuera suficiente ni quien lo publica, todavía queda observar los ingredientes: además del arroz metido entre dos panes, encontramos gambas, chorizo, tomate deshidratado y pollo.