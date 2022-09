Una de las claves del éxito en redes sociales son los plot twist: aquellos vídeos que consiguen un giro magistral después de tener enganchada a la audiencia tienen asegurada la viralidad. Un ejemplo paradigmático ha sido el vídeo de TikTok donde @casita.pailita le regala unas gafas para daltónico a su padre.

Al principio del vídeo, la joven explica el problema de su padre: "Es daltónico. Para los que no saben qué es ser daltónico, es cuando no pueden ver ciertos colores como rojo, naranja y así. Entonces cuando vamos al campo él casi no aprecia los colores, o cuando vamos al cine o cuando vamos manejando y todo eso".

Tal y como explica la tiktoker, el daltonismo es la incapacidad para diferenciar ciertos colores y que, según las gafas que protagonizan el vídeo, puede ser corregido con unas gafas especiales. Tras la aclaración, Marina graba cómo su padre abre el regalo: "¿Qué me compraste? ¿Unos lentes?", a lo que ella responde "Sí, póntelos".

Una vez con las gafas puestas, el hombre empieza a observarse los brazos y a emocionarse en lo que parece un vídeo más de alguien impresionado al recuperar un sentido que había perdido o que no tenía. Pero, a las preguntas de su hija impresionada por la reacción de su padre, el hombre contesta decepcionado con un giro que ha dejado a las redes sociales partidas de risa: "Mariana, no es posible: no soy blanco, Mariana".