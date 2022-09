Mario Turégano tiene 82 años, es usuario de una residencia de ancianos Moscatelares y este 15 de septiembre ha dejado fríos a los políticos del Ayuntamiento de Sebastián de los Reyes, donde ha pronunciado un discurso que denuncia las condiciones en las que vive él y sus compañeros en un centro de mayores.

Los distintos vídeos que recogen fragmentos de la intervención en el pleno municipal, publicados por el medio Radio Madrid, han estallado entre los usuarios de Twitter, que ponen en valor la valentía y el coraje en la defensa de la dignidad del residente.

Durante su exposición, ha contado cómo ha tenido que vivir este verano a más de 40 grados, que algunos residentes han tenido que ser ingresados por deshidratación y que la seguridad es insuficiente, entre otras negligencias de las que responsabiliza a la Comunidad de Madrid porque "mira para otro lado cuando se trata de velar por la salud y el bienestar de sus ciudadanos".

"Hemos venido a este Ayuntamiento a pedir ayuda"

A pesar de no encontrarse en la cámara autonómica (que realmente tiene las competencias sobre las residencias de ancianos en Madrid) ha apelado duramente a los políticos del Ayuntamiento del municipio: "Hemos venido ya a este Ayuntamiento en otras ocasiones a pedir ayuda. Que no son sus competencias, nos dicen. Les voy a explicar por qué sí son sus competencias, porque nosotros somos ciudadanos y ciudadanas de San Sebastián de los Reyes: ustedes también gobiernan para nosotros y gracias a nosotros. Podemos mirar para otro lado mientras la ladrona pelea a una señora hasta robarle el bolso. Podemos hacerlo porque no somos policías y no es nuestro trabajo. Pero, ¿Qué clase de persona seríamos?"