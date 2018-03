Miles de personas claman por la igualdad en Murcia y Cartagena

Miles de personas, unas 2.000 según UGT y CCOO, se han concentrado este jueves a mediodía en la plaza del cardenal Belluga de Murcia bajo el lema '#vivaslibresunidas por la igualdad' para clamar por la igualdad real entre hombres y mujeres en el marco de la huelga feminista convocada con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora este 8 de marzo.

La concentración, convocada por CCOO y UGT, ha transcurrido en un ambiente festivo y ha estado animada por 'performances' y representaciones llevadas a cabo por los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia que han escenificado, entre otras cosas, la violencia machista y la discriminación a la que se ven sometidas las mujeres.

Los asistentes han exhibido carteles en los que se podían leer, por ejemplo, 'Nos damos cuenta de nuestras voces cuando somos silenciadas'; 'No deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres sino sobre sí mismas'; 'Mujer trabajadora, libre y luchadora'; u otras que, con ironía, rezaban 'Cómo voy a ser yo machista si cocino, plancho y hago todas esas cosas de mujeres'.



Gran movilización en Cartagena

Más de un millar de personas han realizado una marcha en Cartagena en apoyo al paro mundial de mujeres. El 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Por este motivo, a las 11.00 horas salía la marcha desde Plaza de España hasta Palacio Consistorial, donde una hora más tarde, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, ha leído un manifiesto en la puerta de Palacio Consistorial.

Mujeres de todos los ámbitos sociales, políticos, edades o nacionalidades, se han unido bajo el lema 'Si paramos nosotras se para el mundo', con el que reivindicaban la igualdad de derechos de las mujeres.

"¡Qué viva la lucha de las mujeres!", "¡Luchaban nuestras abuelas, luchaban nuestras madres y luchamos nosotras!" o "¡Juntas paramos, juntas avanzamos!", han sido algunas de las consignas coreadas a lo largo de todo el recorrido, acompañadas por una batucada y portando pancartas, hasta llegar a la Plaza del Ayuntamiento.

Ya en la escalinada del Palacio Consistorial, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón y otros miembros de la Corporación municipal, recibía a las mujeres y hombres que las apoyaban. La alcaldesa ha leído un manifiesto en apoyo de la causa. Castejón ha destacado sobre la manifestación que, "la sonoridad es nuestra oportunidad, creando acciones multitudinarias que nos permitan seguir avanzando", y ha destacado que "para contribuir con acciones específicas y estratégicas a la eliminación social de todas las formas de opresión y al apoyo mutuo para lograr el empoderamiento vital de cada mujer".

En el manifiesto la alcaldesa ha elogiado la lucha de las pioneras como en 1830 Concepción Arenal, 1860 Emilia Pardo Bazán y en 1930 Clara Campoamor y ha querido recordar, de manera especial a Carmen Conde.

"Ella también soñó, nacida en Cartagena en 1907 fue una narradora, poetisa, dramaturga, ensayista y maestra española, de la generación poética del 27. La primera mujer que ingresó en la Real Academia de la Lengua Española, consciente de ello, en que discurso que expresó ante un auditorio dijo esto es importante y no sólo para mí, sino para todas las mujeres", ha recalcado Castejón.

En el acto ha finalizado con otras actividades como 'Atrévete a actuar', un Fotoflash situado en la misma plaza para poder hacerse fotografías.

LA HUELGA A LA JAPONESA: "UN INSULTO"



El secretario general de CCOO Región de Murcia, Santiago Navarro, ha considerado que la concentración de este mediodía, con la plaza llena, demuestra el seguimiento masivo y que la gente "es consciente de que hay que reivindicar muchas cosas, como el fin de la brecha salarial".

A su juicio, "hemos conseguido que se abra un debate en la sociedad sobre cómo acabar con esa brecha y para pedir al Gobierno nacional que se planteen hacer leyes que permitan acabar con la misma y con la precariedad laboral entre hombres y mujeres". Asimismo, cree que "es un paso más para que, a partir de ahora, en la negociación colectiva se trate el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y se desarrollen los planes de igualdad en las empresas".

Navarro, en base a su percepción, ha señalado que "bastantes empresas" han secundado la huelga y, además, se trata de compañías "importantes y emblemáticas", lo que ha valorado como algo "importante". En su opinión, "los trabajadores, han entendido que es muy importante este paro y que tenemos que hacerlo los hombres y las mujeres que estamos trabajando cada día".

Por tanto, ha hecho una valoración "muy positiva" de la jornada de huelga, porque "llevamos dos meses hablando de esa brecha salarial que antes se reivindicaba el 8 de marzo de una forma testimonial y hoy estamos hablando de un paro importantísimo en la Región de Murcia y en toda España".

El secretario general de CCOO ha reconocido que han recibido algunas informaciones de irregularidades y presiones por parte de empresas. Por ejemplo, le ha llamado "mucho" la atención que el Ayuntamiento de Yecla "haya presionado a los trabajadores porque querían hacer un paro en su hora de bocadillo y otro paro testimonial de dos horas para salir a la calle".

No obstante, ha admitido que no ha habido una "presión grande" porque considera que los empresarios "están repasando su empresa como para estar preocupados por el paro". Por otra parte, Navarro ha dicho estar "preocupado" y le da "pena" que el Gobierno regional "no haya entendido que el paro es por una brecha salarial que reconocen que existe".

En este sentido, ha tachado de "insulto y desprecio" que la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, propusiera a hacer una huelga a la japonesa. "Yo le diría que esa huelga a la japonesa la hacen cada día las camareras de piso en la hostelería o las mujeres que están plantando y recolectando todos los productos agrícolas en la Región de Murcia", ha aseverado Navarro.



"ES HORA DE PASAR A LOS HECHOS"



Por su parte, el secretario general de UGT Región de Murcia, Antonio Jiménez, ha considerado que "es hora de pasar a los hechos y no de mantenerse en la teoría, en la foto y en la reunión vacía". En su opinión, las 32 medidas propuestas por el Gobierno regional para hacer frente a la desigualdad "no han sido negociadas con las organizaciones sindicales, que somos las suscriptoras de la estrategia regional de empleo de calidad y así se lo hemos exigido al Ejecutivo".

En concreto, los sindicatos han puesto sobre la mesa sus planteamientos "para que se estudien y salga un documento conjunto si realmente se tiene voluntad de cambiar esta situación", según Jiménez, quien ha recordado que esta situación "está ya 40 años escrita en la Constitución en cuanto a la igualdad de derechos pero, en el fondo, no vemos la plasticidad de esas medidas".

Ha considerado que, cada vez más, gobiernos, algunos partidos y cargos institucionales "se están quedando en la estacada". En su opinión, es el momento de "pasar a los hechos" y cree que este 8 de marzo de 2018, 40 años después de ser aprobada la Constitución, "es un punto de inflexión en el abordaje de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres".

Se ha mostrado convencido de que la jornada de huelga va a ser un "éxito total", y ha considerado que, a partir de ahora, "va a cambiar el modo de entender la igualdad de derechos". Así, considera que "cada vez va a ser más difícil a partir de ahora ser machista en esta sociedad, en la que es necesario ser feminista y una persona defensora de la igualdad de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres".

En cuanto al seguimiento, ha reconocido que es "complicado de evaluar" los datos, máxime porque hay tres convocatorias de organizaciones diferentes. En su opinión, el impacto "se va a medir en la sensibilidad social que se va a tener a partir de ahora como punto de inflexión de cara al futuro". "Tenemos algunas referencias ya que son muy positivas en cuanto a la masiva participación, pero hay que medirla con la perspectiva cultural y a largo plazo", ha aseverado.



UN SEGUIMIENTO "MASIVO"



Por su parte, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO Región de Murcia, Ana Mellado, ha señalado que el objetivo de la movilización convocada este jueves, con un paro laboral paralelo de dos horas, es "apoyar la huelga feminista y visibilizar que hombres y mujeres están aquí para clamar por la igualdad real".

Ha mostrado su agradecimiento a los estudiantes de la escuela de Arte que están haciendo una 'performance' "magnífica que plásticamente está reflejando lo que vivimos las mujeres como discriminación al cabo del día".

La secretaria de Política Social de UGT Región de Murcia, Eugenia Pérez, se ha mostrado "satisfecha y feliz" por esta jornada de huelga, de reivindicación y de movilización, porque "sabíamos que la sociedad murciana iba a responder y, nosotros, como sindicatos mayoritarios en la Región, hemos creído que había que hacer una reivindicación también es laboral y los centros de trabajo están respondiendo".

Ha reconocido que es una huelga "complicada" para que sea entendida en las empresas, pero es "muy necesaria y hay razones más que suficientes" por cuanto existe "brecha salarial, desigualdad, violencia de género, discriminaciones sólo por el hecho de ser mujer y doble penalización a las mujeres que tienen discapacidad, entre otras miles de reivindicaciones".

Según los primeros datos del seguimiento, ha señalado que está siendo "masivo" en grandes empresas de la Región que "están cerrando", aunque todavía no hay disponibles datos.