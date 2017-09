Apuñalada en el cuello y el corazón una hora después de denunciar a su asesino

La tragedia llegó ayer a la calle Lucena de la localidad cartagenera de Canteras. Rosa María V. P., de 20 años, fue asesinada durante la mañana en un nuevo caso de violencia de género, según informaron fuentes de la Guardia Civil. En torno a las once y media de la mañana, Adrián S. C., de 22 años, expareja de la muchacha, le habría asestado dos puñaladas en el cuello y el corazón cuando ésta regresaba del cuartel de la Benemérita de poner una denuncia contra él por sentirse acosada y amenazada, según apuntaron fuentes de la investigación. La Guardia Civil activó sin demora el dispositivo para la búsqueda del agresor, pero la tragedia se había precipitado sobre Canteras.

Y es que, al regresar la víctima de interponer la denuncia, el presunto autor de los hechos estaba esperándola en su habitación. Según fuentes consultadas, habría accedido a la casa a través del balcón y tras saltar desde las viviendas adyacentes, a las que habría subido con una escalera de mano desde la plaza de Ronda.

Tras la alerta dada a los servicios de emergencias por parte de los familiares de la víctima -ni sus padres ni su hermana menor estaban en casa, pero sí los abuelos-, la Policía Local fue la primera en llegar al lugar de los hechos, lo que motivó que el agresor huyera a través de los balcones.

En ese momento se activó un dispositivo de búsqueda coordinado con la Guardia Civil, al conocerse que el joven era natural de Málaga y que podría planear una huida hacia tierras andaluzas. No obstante, aguardó escondido en uno de los balcones y, al ser sorprendido por los dueños de la vivienda, saltó hacia la plaza de Ronda. Allí fue retenido por vecinos de la zona, pese a un forcejeo con varias personas para intentar zafarse, hasta que los agentes municipales llegaron para proceder a su detención y su puesta a disposición de la Guardia Civil que investiga el caso. Fuentes policiales indicaron que el joven estaba completamente manchado de sangre, al parecer, de la víctima.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron sanitarios del Servicio Murciano de Salud, junto a las patrullas de la Policía Local y la Guardia Civil. Asimismo, también acudieron a la calle Lucena voluntarios de Cruz Roja con psicólogos para atender a los familiares de la víctima, que se refugiaron en una vivienda cercana a la tragedia.

No obstante, el personal médico de la ambulancia enviada al lugar no pudo salvar la vida de la joven. Desde el Ayuntamiento no tardaron en condenar el suceso. El alcalde en funciones, Juan Pedro Torralba, y el concejal de Igualdad, David Martínez, lamentaron enérgicamente la tragedia y apostaron por el trabajo conjunto de todos los agentes sociales «para terminar juntos» con la violencia machista. De hecho, la Concejalía de Servicios Sociales activó de inmediato los protocolos necesarios para atender a la familia de la víctima.

Asimismo, anunciaron que el Ayuntamiento de Cartagena ha decretado dos días de luto oficial y convocado para hoy un minuto de silencio a las 12.00 horas frente al Palacio Consistorial.

Todos los grupos municipales, PSOE, MC, PP, Ciudadanos y Cartagena Sí Se Puede, también condenaron el asesinato de la joven de Canteras. Incluso la alcaldesa Ana Belén Castejón, de baja tras su reciente maternidad, mostró sus condolencias a la familia en redes sociales. Los comunicados de los partidos coincidieron en que el primer paso para tratar de erradicar la violencia machista es trabajar de forma conjunta entre todos.