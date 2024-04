Embárquese en un viaje más allá de las inversiones inmobiliarias convencionales con la iniciativa más extraordinaria de la Costa Blanca y la Costa Cálida: el ALTAONA. Sport and Wellness Resort, una colaboración entre las empresas de inversión Cetiro, Ferino y The Art of Living in Spain.

En los próximos años, este equipo de ensueño mejorará aún más la experiencia del resort Altaona introduciendo una serie de instalaciones y servicios complementarios. Desde una residencia para mayores hasta un complejo sanitario y deportivo de vanguardia, nuestra visión va más allá de la mera construcción de hermosas viviendas. Siguiendo el concepto de una Bluezone, cultiva un entorno holístico propicio para el bienestar mental y físico y la longevidad, todo ello orientado a ampliar su calidad de vida.

Con una extensión de 3,6 millones de m2, el complejo trasciende el concepto tradicional de vivienda al combinar la vida serena con la practicidad, a sólo 15 minutos en coche de Murcia, la vibrante séptima ciudad de España. Aquí, la asequibilidad se une a la seguridad, la limpieza al encanto y las bellas plazas a los exquisitos restaurantes, todo ello muy cerca de las numerosas y espléndidas playas por las que España es famosa. La zona conserva el auténtico encanto español a la vez que ofrece un estilo de vida equilibrado sin los inconvenientes de estar invadida o ser excesivamente cara.

Además, con dos aeropuertos internacionales a menos de una hora en coche y un hospital universitario a sólo 10 minutos, la comodidad está al alcance de la mano. Además, entre Murcia y Altaona se encuentra el Parque Nacional de Carrascoy y El Valle. Enclavado junto a la zona natural de Altaona, ofrece oportunidades inigualables para que los entusiastas de las actividades al aire libre exploren rutas de senderismo, ciclismo y equitación. Pero, por supuesto, también puede simplemente disfrutar de una partida de golf en el campo de campeonato de 18 hoyos de Altaona. El Altaona Longevity Sports & Wellness Resort no es sólo un refugio residencial; es un destino de estilo de vida.

Entre Murcia y Altaona se encuentra el Parque Nacional de Carrascoy y El Valle / Altaona

La integración única de instalaciones y servicios de alta gama garantiza no sólo una sólida oportunidad de inversión, sino también una mayor calidad de vida para residentes, visitantes y veraneantes por igual, creando experiencias inolvidables y recuerdos duraderos. Imagínese disfrutar de una gran variedad de actividades en el excepcional centro deportivo, que cuenta con una academia internacional de tenis y pádel, instalaciones de fitness cubiertas y al aire libre, e incluso un proyecto Wavegarden que ofrece a los entusiastas del surf una experiencia incomparable con hasta 1.000 olas perfectas por hora y servicios de playa, garantizando que todos los aspectos de su estilo de vida activo estén atendidos.

Para quienes buscan un equilibrio armonioso entre cuerpo y mente, nuestro centro de Meditación, Yoga y Pilates ofrece un espacio sereno con impresionantes vistas de la cordillera circundante. Además, una clínica especializada en bienestar y longevidad ofrece una serie de servicios médicos y tratamientos de longevidad para potenciar su vitalidad y bienestar.

El proyecto Wavegarden ofrece a los entusiastas del surf una experiencia incomparable / Altaona

Además del bienestar físico y mental, el complejo también ofrece diversos servicios e instalaciones orientados a una nutrición saludable, por ejemplo, mediante huertos biológicos de frutas y verduras y restaurantes que ofrecen comida sana. Por último, también habrá una amplia gama de servicios disponibles para crear una comunidad social vibrante y agradable.

A pesar de toda esta oferta y de los 300.000 m2 que se construirán, sólo se urbanizará el 9% del complejo, lo que garantizará la privacidad, la tranquilidad y una sensación de calma inigualable para sus residentes y visitantes, al tiempo que se salvaguardará de cualquier perturbación derivada de las instalaciones y los servicios.

Privacidad, tranquilidad y sensación de calma inigualable para sus residentes y visitantes / Altaona

Actualmente, el complejo cuenta con +/- 600 viviendas ocupadas por una mezcla internacional de residentes. La nueva oferta inmobiliaria abarca desde casas adosadas y villas pequeñas y medianas con piscina propia hasta lujosas villas a medida en amplias parcelas, y satisfará todas las preferencias. Las propiedades de inversión y las casas de vacaciones listas para su uso están disponibles a partir de 230.000 euros, los chalets-bungalows entre 360.000 y 800.000 euros y los chalets a medida entre 700.000 y 2.500.000 euros. Además, más adelante se lanzarán pisos de lujo.

La nueva oferta inmobiliaria abarca desde casas adosadas y villas pequeñas y medianas con piscina propia hasta lujosas villas a medida en amplias parcelas / Altaona

Cada propiedad cuenta con nuestro innovador, rápido, limpio y sostenible método de construcción SISMO, que da como resultado viviendas de clase A de alta calidad y eficiencia energética. La distribución lógica y espaciosa, la excelente relación calidad-precio y el diseño arquitectónico en armonía con el entorno garantizan la privacidad y una experiencia vital superior.

Sienta y disfrute de la cima de la vida de lujo y el bienestar en un resort, donde cada momento está diseñado para elevar su estilo de vida y su bienestar y crear recuerdos eternos.

Bienvenido a un complejo que redefine la esencia de la vida, el ALTAONA. Sport and Wellness Resort.

Más proyectos de ALTAONA. Sport and Wellness Resort

Villa Santolinas

Siempre hay más de una forma de encontrar el placer. Por eso Altaona ofrece en Villa Santolinas 5 viviendas distintas capaces de satisfacer las necesidades de sus habitantes. Luz, amplias habitaciones donde la disposición y las vistas infinitas desde los balcones te permiten disfrutar de un espacio de tranquilidad sin fin.

Apartamentos Azalea

Los Apartamentos Azalea, con una ubicación privilegiada en el exclusivo Altaona Sport & Wellness Resort, nuestras residencias modernas te brindan la oportunidad de experimentar un estilo de vida único en la Costa Cálida.

Las Vistas Altaona

Las Vistas Altaona, una experiencia de vida única en el resort de golf Altaona, ubicado en la Costa Cálida de Murcia, en el sur de España. Este innovador y destacable proyecto consta de 90 villas individuales divididas en 3 fases, cada una concebida para ofrecer un estilo de vida único y saludable.

Villas Oasis

Tu hogar al más puro estilo mediterráneo. Oasis Altaona ofrece 70 villas de estilo mediterráneo con parcelas de hasta 710m2. Ofrecen zonas de estar, comedor y cocina de diseño contemporáneo, 3 dormitorios y 3 baños, todos ellos con acabados de alta calidad y atención al detalle.

