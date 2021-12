Este año no habrá árbol de Navidad gigante en la Plaza Circular de Murcia. El Ayuntamiento ha decidido no instalarlo estas fiestas para evitar aglomeraciones "por responsabilidad, competencia y seriedad" ante el aumento de la incidencia del coronavirus. "Hay que recordar que después de la pasada Navidad vivimos una de las olas de la pandemia mas virulentas por lo que se va a intentar con la dispersión de actividades que este año no ocurra", indicaron desde el Consistorio.