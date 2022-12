La selección española perdió ante Marruecos al llegar a la tanda de penaltis. Los encargados de lanzarlos fueron Carlos Soler, Sarabia y Busquets, y ninguno de los tres consiguió convertirlos en gol. "Los tres primeros lanzadores los he elegido yo. Los otros dos [que no llegaron a tirar], los jugadores", dijo después Luis Enrique, siempre pecho por delante cuando vienen mal dadas para ejercer de escudo frente a sus futbolistas. También habló de su futuro. Bueno, de aquella manera: "Me importa cero ahora mismo. Tengo más salidas que un metro. Tengo más ganas de llegar a mi casa, ver a mi gente y a mis perros y estar con todos ellos".