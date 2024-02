No es fácil estar a la altura de los videojuegos para PC o consola que ya conocemos de la NBA, por ello el reto de Level Infinite ha sido doble a la hora de crear ‘NBA Infinite’: desarrollar un título bajo el modelo fee-to-play de basket y hacerlo con el nivel que se espera de Lightspeed Studios, los mismos creadores del exitoso ‘PUBG Mobile’. Es un título de baloncesto en su más amplia expresión, ya que permite jugar tanto en los modos 1 vs 1 o 3 vs 3 jugadores, como en el modo Dinastia, que permite disputar partidos de 5 contra 5 jugadores a los que podríamos estar más acostumbrados.

El éxito no está exento de riesgo

Es un videojuego que ha tomado riesgos con algunas decisiones y aunque resulta innovador, no deja de lado su experiencia en cuanto a desarrolladora de éxitos para teléfonos móviles. Nos explicamos: ‘NBA Infinite’ nos permite jugar en los modos 1 vs 1 y 3 vs 3 tanto con jugadores manejados por la IA como por jugadores reales, de hecho, en este momento podemos encontrar sin problemas miles de usuarios que estarán deseando medirse con nosotros.

Estos modos de juego son quizá la mejor parte del título, que nos obliga a jugar con amigos y oponentes como lo haríamos en la calle; es decir, manejaremos nuestro propio jugador y ayudaremos al resto, nada más y nada menos. Por ejemplo, con el paso de las partidas, en el modo 3 vs 3 (nuestro favorito), aprendemos que podemos ayudar a nuestros amigos ejecutando tácticas clásicas por el pick and roll o simplemente bloqueando a los oponentes. También intentamos cerrar el rebote a nuestros oponentes y no dejar libre de marca a ninguno, ya que al tirar libre de marca las posibilidades de meter un tiro desde la distancia se multiplican exponencialmente.

NBA Infinite: ya puedes sentirte como un auténtico jugador de la NBA con tu teléfono móvil. / CEDIDA

Hacer equipo

El juego detecta si “lo estamos haciendo bien” en defensa, calificando si hemos dejado que alguien tire libre de marca, con cierta distancia o marcado. Presionar al atacante influye en sus posibilidades de hacer canasta. Son pequeños detalles, pero consiguen que “hagamos equipo” con nuestros compañeros humanos y juguemos exactamente tal y como lo haríamos si bajásemos a jugar a la cancha más cercana. Participar manejando a un solo jugador puede parecer aburrido, aunque al final permite aportar al equipo mucho más de lo que parece, ya que siempre hay algo que hacer cuando no tenemos el balón en las manos. Esta es precisamente la razón principal por la que volveremos a jugar a 'NBA Infinite' una y otra vez.

Junto al modo 3 vs 3 está el modo 1 vs 1 que lo usaremos más a modo de entrenamiento, ya que tanto el robo de balón, como el tapón son muy difíciles de ejecutar, al menos en la versión actual, así que una buena presión en defensa y asegurar el rebote es quizá la única gran diferencia a la hora de abordar los partidos, aparte de mejorar el tiro siempre desde una buena posición. Una barra nos indica cuándo debemos ejecutar el lanzamiento, pero, aunque lo hagamos perfecto, si estamos bien marcados, la pelota no tendrá por qué entrar siempre y ese es quizá el mejor acierto del juego.

El modo Dinastia se corresponde a la vertiente clásica en la que controlamos a uno solo de los cinco jugadores de nuestro equipo y podemos cambiar entre el resto pulsando un botón. Este modo, aunque conocido y “clásico”, es quizá uno de los menos conseguidos, ya que añade alguna que otra opción que poder ejecutar, como cambiar el jugador que controlamos, y eso incluye muchos controles en pantalla, lo que puede hacer perder la vista del juego. Aun así, tanto a nivel gráfico como sonoro mantiene la talla de títulos para PC o consola, incluso en las repeticiones de los mates o jugadas más espectaculares.

Parecidos razonables

En cuanto a su interfaz, ‘NBA Infinite’ recuerda a la de ‘PUBG Mobile’, con una pantalla inicial casi calcada, en la que podemos escoger modo de juego, pero también acceder a un sinfín de opciones propias de los juegos gratuitos que necesitan financiarse vendiendo artículos virtuales: podremos adquirir moneda del juego, cajas sorpresa, mejoras, packs, accesos, jugadores, pero también podremos acceder a retos diarios, eventos, sorteos, estadísticas, misiones, pruebas y colecciones.

Por supuesto nos permite jugar con equipos y jugadores reales que podemos coleccionar, entrenar y mejorar a medida que juguemos con ellos. El título ofrece una enorme cantidad de elementos tanto estratégicos como de mejora individual y colectiva, pero los va dosificando con paciencia para que el jugador se vaya haciendo con los controles de un título que puede parecer sencillo, pero que a poco que juegues te vas dando cuenta de sus fundamentos tácticos y de la importancia del juego en equipo. Su principal baza, y mayor atractivo es, sin duda, el hecho de poder jugar online con hasta otros 5 jugadores en el modo 3 vs 3, y hacer equipo como nunca antes.

Conclusiones

Dado su carácter, es un título muy recomendable si te gusta el baloncesto o los deportes en general. Un videojuego que nos ofrece la oportunidad de hacer equipo con amigos y dominar el terreno de juego a poco que apliquemos tácticas, tal y como haríamos en la vida real: bloqueos, llevarnos a los defensas, pasar al jugador que puede tirar solo… Es casi como en la vida real. ‘NBA Infinite’ hace buena la frase de que el baloncesto es un deporte de equipo que se juega principalmente con la cabeza y eso hace de este título, uno de los mejores de basket al que podemos jugar con amigos. No es el primer juego que lo hace, pero al ser gratuito y para móviles, sí es con el que más oportunidades tendremos de formar equipo, ya que no hace falta realizar ningún desembolso o adquirir el juego.

NBA Infinite - Create your NBA Dynasty