Un servidor de Discord, plataforma que presta chat de voz para organizar partidas multijugador del popular videojuego ‘Minecraft’, ha resultado otra vía para la filtración de informaciones confidenciales relacionadas con la guerra en Ucrania. Según apunta el medio estadounidense The Wall Street Journal, entre los documentos compartidos se incluyen datos clasificados sobre el sistema de defensa aérea de Ucrania, las capacidades ofensivas del país, estadísticas sobre muertes en el campo de batalla y comunicaciones con el personal militar estadounidense.

Todo tipo de documentos clasificados

No obstante, la fuga de información no termina aquí y el mismo medio señala que los documentos alojados en el servidor también contenían información sensible sobre los tipos de armas que utilizan las fuerzas militares ucranianas y de las que prestan sus aliados. Desde el servidor, la documentación se terminó difundiendo rápidamente en sitios como 4Chan, Twitter y Telegram.

Según el medio especializado en videojuegos Kotaku, los documentos se publicaron después de que un grupo de participantes del servidor sin identificar entablaron una fuerte discusión a cuenta de la invasión a Ucrania mientras jugaban a ‘Minecraft’. Sin embargo, no hay modo de conformar un contexto completo de las conversaciones, ya que los datos y mensajes originales se borraron transcurridas unas horas.

Discord trabaja en localizar la vía

En su totalidad, se han filtrado detalles sobre medio centenar de documentos clasificados como "secretos" y "ultrasecretos" por el Departamento de Estado de EE.UU. Desde el servicio de mensajería instantánea y chat de voz Discord, se afirma que se han tomado medidas para eliminar los datos mientras continúan colaborando con las autoridades para localizar al responsable de su divulgación. Al parecer se sospecha de un joven empleado de una base militar.

“La principal prioridad de Discord es garantizar una experiencia segura para nuestros usuarios. Cuando percibimos contenido que viola nuestras políticas, el equipo de seguridad investiga y toma las medidas apropiadas, incluida la prohibición de usuarios, el cierre de servidores y la participación de la ley”, explica un representante de la compañía a Kotaku.

La situación recuerda a otros episodios recientes relacionados con los foros de videojuegos. En más de una ocasión, los usuarios de títulos como el simulador militar ‘War Thunder’, han terminado asociados con la filtración de documentos militares sensibles, que terminan siendo publicados por miembros de su comunidad en un intento de “ganar discusiones” con otros jugadores.