A lo largo de sus 38 años de historia, el videojuego 'Tetris' se ha presentado en muchas formas y plataformas, pero ninguna ha demostrado ser tan exigente como 'Tetris: The Grand Master'. Lanzado originalmente para máquinas recreativas japonesas, el juego ofrece 999 niveles con un nivel de dificultad creciente, llegando al punto en el que los bloques aparecen automáticamente en la parte inferior de la pantalla. En el momento de su lanzamiento, el juego llamó la atención por estar desarrollado en 32 bits a partir de un hardware que se basaba en las especificaciones de la primera PlayStation.

Round 3 (Finals) - CTWC Tetris Grandmaster

Todo un éxito en Japón

Hasta ahora restringido a unos pocos entusiastas, pronto hará su debut comercial en PlayStation 4 y Nintendo Switch. El responsable de la adaptación será Hamster, empresa especializada en recuperar juegos clásicos. Aunque el nombre de la compañía no es tan conocido, es responsable de varios lanzamientos de éxito con los sellos Arcade Archives y Neo Geo.

El juego ha recibido dos secuelas para las salas arcade japonesas en 2000 y 2005 e incluso se publicó el spin-off 'Tetris: The Grand Master Ace' para Xbox 360, que terminó como producto exclusivo del mercado japonés, pero, dada la escasa popularidad de la consola en la región, se terminaron vendiendo poco más de 4 millones de copias en las tiendas.

A la espera de confirmarse para occidente

La adaptación a consola del juego más difícil de la serie 'Tetris' ya se promociona en los canales japoneses de Arika, su desarrollador original, pero hasta el momento no está claro si 'The Grand Master' llegará a Occidente. El historial de Hamster respalda esa posibilidad. De los más de 340 títulos de las líneas Arcade Archives y ACA Neo Geo lanzados hasta la fecha, tan sólo 'Wonder Boy' y 'Ark Area' aún no han recibido versión occidental. Además de 'Tetris: The Grand Master', la compañía también planea lanzar 'Galaxian', un clásico entre los clásicos de disparos que hizo su debut en los arcades de 1979.