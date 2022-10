Un documento filtrado revela interesantes detalles sobre el barullo que rodea el proceso de adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Se trata de una respuesta de la empresa norteamericana a la CMA (organismo regulador de la competencia en Reino Unido), en relación a algunos aspectos derivados de la compra de la empresa responsable de videojuegos tan populares como ‘Call of Duty’, ‘Overwatch’ o ‘Diablo’, entre muchos otros.

Pues bien, en el documento Microsoft confirma que, en caso de aprobarse la compra de la editora de videojuegos, no podrán contar con títulos de la franquicia ‘Call of Duty’ en Xbox Game Pass durante "varios años". No se determina el período de tiempo estipulado entre las dos empresas, pero se percibe que la casa fundada por Bill Gates está cediendo a todos los argumentos para que el acuerdo sea aceptado por el organismo.

Respetar los acuerdos previos

Los responsables de la adquisición designados por el gigante norteamericano aseguran que esta limitación se deriva de un acuerdo sellado entre Activision Blizzard y Sony. Sin embargo, no se conocía ningún aspecto de este acuerdo hasta que se ha filtrado la respuesta enviada a la CMA. En todo caso, en un mensaje de Phil Spencer, CEO Gaming en Microsoft, fechado el 20 de enero de 2022, el ejecutivo se refiere a “la intención de honrar todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard”. Y el cerrado entre Activision y Sony restringe la capacidad de alojar títulos de la serie ‘Call of Duty’ en la plataforma de suscripción “durante varios años”, según señala el documento.

Esto quiere decir que tanto Phil Spencer como Microsoft no bromeaban cuando avisaron que estaban comprometidos en cumplir con todos los acuerdos previos existentes por la empresa absorbida. De esta forma, incluso con la compra efectiva de Activision Blizzard, los videojuegos ‘Call of Duty’ se mantendrán alejados del catálogo para Xbox Game Pass.

La importancia de 'Call of Duty'

Entre los principales elementos de confrontación planteados por Sony con respecto a la adquisición está el relacionado con ‘Call of Duty’. La compañía japonesa teme que la franquicia se instale como exclusiva para Xbox a medida que pase el tiempo, a pesar de que el propio Spencer ya aseguró que estos títulos seguirán estando “disponibles en la biblioteca de juegos PlayStation”.

Ante la CMA, los responsables designados por Sony para contrarrestar el movimiento empresarial afirman que no se opondrán a la fusión de las dos empresas siempre que se cumplan determinadas condiciones. Entre las peticiones del gigante japonés se encuentra una limitación sobre las ventajas de contenido y rendimiento de los juegos ‘Call of Duty’ para las plataformas Xbox. También solicita que estos mismos juegos no se liberen en el servicio de suscripción.

Sorprendentemente, el organismo británico ha tenido a bien aceptar los argumentos utilizados por Sony, generando de paso una oleada de críticas. Se alega que el organismo ha defendido los intereses particulares de Sony en lugar de evaluar las consecuencias que pueda generar en el mercado. La próxima entrega de la franquicia, ‘Call of Duty Modern Warfare II’ se lanzará el 28 de octubre de 2022 para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC a través de Battlenet y Steam, después de mantener siete años de exclusividad para ordenador en la tienda de Blizzard.