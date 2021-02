El último Nintendo Direct ha llegado cargado de novedades, entre ellas, el anuncio de 'Splatoon 3' y la versión para Nintendo Switch de 'The Legend of Zelda: Skyward Sword HD', una reedición en alta definición del título lanzado para Wii que se pondrá a la venta el 16 de julio como celebración por los 35 años de la franquicia. Para aquellos que no conocen el juego, se trata de un título que exploró los controles de movimiento de Wii con maestría, pero hasta cierto punto, incluso llegó a dividir la base de seguidores con sus mecánicas.

No obstante, en este caso no se trata de un remake, sino de un relanzamiento del juego aderezado con algunas herramientas de actualización que no van más allá de unas pequeñas modificaciones en el sistema de control. La versión se beneficiará de controles de movimiento más refinados a través de los Joy-Cons para simular el movimiento de la espada y el escudo con mayor precisión que en la versión original gracias a los sensores de movimiento integrados en los periféricos.

Si juegas con dos mandos Joy-Con, controlarás con cada uno la espada y el escudo respectivamente. Es decir, con el Joy-Con derecho Link usa la espada; por otro lado, con el Joy-Con izquierdo podrás levantar el escudo para protegerte de los ataques enemigos. Estos controles también sirven para usar diferentes herramientas y objetos, como, por ejemplo, el arco y la flecha, o para arrojar bombas.

Pero también incluirá soporte para controles tradicionales, un elemento destinado para aquellos que opten por una experiencia más fiel al concepto de juego original usando el joystick analógico derecho para controlar la espada de Link. También se podrá jugar usando los botones en modo portátil o en Nintendo Switch Lite. En este caso, puedes controlar la espada de Link inclinando la palanca derecha en la dirección que quieras. A todo esto, además, se han anunciado un par de JoyCons con la temática del juego.

Desafortunadamente para aquellos que esperan noticias de la secuela de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', el productor Eiji Aonuma se ha limitado a comentar que el desarrollo marcha según lo previsto y próximamente se revelará nueva información sobre el proyecto. Ahora, no olvides echar un vistazo al nuevo tráiler.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD - Nintendo Switch