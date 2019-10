'MediEvil': Sir Daniel Fortesque gana la gloria eterna

Han pasado más de veinte años desde el estreno original de 'MediEvil', que veía la luz en 1998 para el primer sistema PlayStation. Más tarde llegaron un par de secuelas - 'MediEvil 2' y 'MediEvil: Resurrection'- que mantuvieron razonablemente estable la serie hasta bien entrado el año 2000 con una última entrega que trasladaba la acción al Londres victoriano. Pero ninguna de las entregas rozó siquiera el éxito y popularidad logrado por el primer capítulo de la inolvidable franquicia. Ahora, Sony Interactive Entertainment ha revitalizado y rejuvenecido la obra de la mano de Other Ocean Interactive para alegría de veteranos y noveles. Salimos de la cripta junto al bueno de Sir Daniel para resolver algunos de los problemas que quedaron pendientes con su muerte. ¿Nos acompañas?

Una remasterización que no pierde la piel del original



'MediEvil' es la unión de lo simple con lo desafiante, aderezado con terror dulce al más puro estilo Halloween. El jugador se encarga de los designios del fracasado Sir Daniel Fortesque, un caballero inepto, con un visible aire de inocencia, muerto hace mucho tiempo en batalla y resucitado accidentalmente por el mago -y villano- Zarok cien años después de su muerte. En el pasado, Sir Daniel fue el noble guerrero que dirigió las defensas locales contra Zarok, un temible mago que prometió vengarse del rey. En la batalla, las fuerzas humanas repelieron al villano, pero costó la vida a Sir Dan.

El tiempo pasó y todos en Gallowmere, tierra de muertos vivientes y hermosas calabazas, honraron al noble guerrero como un héroe. Lo que no sabían, sin embargo, es que todo se trataba de una gran mentira: el caballero fue el primero en caer en el campo de batalla después de ser herido mortalmente por una flecha. Y no solo eso: Zarok todavía no había sido derrotado definitivamente. Un siglo después, el villano sale de su letargo para llevar el reino de Gallowmere de nuevo al caos. Sin embargo, un error en sus planes permite resucitar a su viejo adversario: Sir Dan. Ahora, convertido en un esquelético caballero de porte inusual debe enmendar su error y situarse a la altura de lo que narran los libros de historia, acabando con Zarok de una vez por todas.

Cabe señalar que, como adaptación, Other Ocean ha realizado un gran trabajo trasladando la historia con suma claridad. Se han respetado todos los elementos del título original, incluido el villano clásico de porte ilustrado durante décadas en todo tipo de obras literarias y cinematográficas, esmaltado con la architípica sonrisa maligna y todos los clichés imaginables sobre el ansia de poder. Pero la obra expone un folklore propio que combina los típicos cuentos con una ambientación extremadamente bien planteada. Ahora cabe preguntarse si objetivamente, revivir esta fábula necrótica con un aspecto tan actual ¿se trata tan solo de un ejercicio de nostalgia? Es el mismo atuendo, eso es innegable, pero, de hecho, a los ojos de hoy es extremadamente bonito, motivador y divertido, sin quitarle ni un gramo de lo que representaba el original en términos de encanto y humor ácido.

Los grandes juegos nunca mueren



'MediEvil' también llama la atención por varias peculiaridades en el formato: ¿Es una aventura de acción? Sí, pero hay mucho más. ¿Un juego de plataformas? Tampoco le viene mal la definición, pero no exactamente. ¿Un juego de rol? No, pero hereda elementos del género. ¿Ensaya una perspectiva isométrica similar a 'Diablo'? Sí, aunque el uso la cámara tradicional no termina de encajar en el formato. El resultado de la ecuación da un juego de aventuras deletreada con tipologías diferentes. Esto es todo, que no es poco, 'MediEvil' intenta ser isométrico, pero no lo es, tan solo adapta con virtuosismo la perspectiva clásica en tercera persona. No hay nada que esconder y el juego incluso se permite realizar bromas con su propia situación y el abuso del metalenguaje para crear referencias infames sobre sí mismo.

La región de Gallowmere es un reino conocido, entre otros elementos, por las decoraciones tradicionales de Halloween y su fértil huerto de calabazas, una de las principales fuentes de alimento de sus habitantes. Bueno, ahora se han convertido en mucho más y procurarán hacerte la vida lo más complicada posible. A pesar de su apariencia los monstruos encierran mucho peligro y deben tratarse con bastante precaución. Sir Dan es bastante vulnerable a los ataques. Tal vez la falta de piel y la ausencia de músculos permita que incluso los débiles murciélagos, que mueren con solo un golpe, produzcan al descarnado caballero un daño considerable. El armamento y el equipo facilitan el asunto, pero solo se puede acceder a las mejoras pasando por encima de enemigos y amenazas, es decir, no vale de nada salir huyendo de las peleas, - además eso quedo atrás hace un siglo. ¿Verdad Dan?

No te fíes de esos coloridos monstruos



'MediEvil' no miente, no tiene la intención de confundir o desorientar, especialmente porque no oculta los clichés que le dan forma, por lo tanto, es capaz de crear una especie de identidad propia que resulta extremadamente cómoda para el usuario. El tono general protege todo lo bueno de los estereotipos a base de un refinado humor y un sentido artístico fuera de toda duda: una bruja se representa como una clásica arpía, con su alegato histriónico y distorsionado; el zombi es un no muerto tradicional, de esos que gruñen y caminan de manera disfuncional; y un duende, pues es lo que legítimamente representa, siempre mofándose y tonteando.

Una de las características más destacadas de la jugablidad es la posibilidad de usar múltiples escudos y armas, ya sean espadas, mazas, ballestas o cuchillos, todas ellas cuentan con ataques específicos que permiten a cada usuario adaptarse a su estilo. Pero no te equivoques, el juego no es fácil, 'MediEvil' conserva las características de los títulos de los 90. Es decir, no hay puntos de control, y si mueres en el intento, tienes que volver al principio. Además, la restauración de la energía se realiza por medio de viales. Enfrentarse a un jefe sin recursos te creará muchas más dificultades de las que esperas. Las gárgolas, hombres lobo y los zombis que escupen piedras adornan y ponen mucho picante a una variedad de entornos que saludan al jugador con sonrisa socarrona, como bosques, cementerios, pantanos, cuevas y otros lugares que conforman la espectral atmósfera.

Sir Daniel Fortesque: Caído en Gallowmere y Héroe en HD



Aquellos que jugaron el original en los prometedores finales de los 90 no tendrán mucho de lo que quejarse a nivel gráfico, algo que tampoco sucede en 2019. Tras la revisión, el juego entra por los ojos de manera fastuosa y aporta nuevas posibilidades. Incluso en la primera fase te anima a usar la cámara de Dan. La imagen se sitúa detrás del personaje y permite observar el hermoso e inquietante paisaje de Gallowmere. Vale la pena dar un vistazo a los escenarios, sobre todo para los que disfrutan observando pequeños detalles como los efectos de luz, el rediseño de los escenarios, una paleta de colores más elaborada y animaciones más vivas. Todo un lujo al que se encarga de poner la guinda un gran trabajo en la localización del juego en español, con un reparto de voces que permite un nivel de inmersión superior durante un agradable viaje que extiende hasta las 10 horas para los resucitados primerizos.

Conclusiones



Aquellos que han vivido el insólito viaje hacia la redención de Sir Daniel en PlayStation One, ahora tienen una enorme oportunidad para revivir una pasión, de encender el fuego de la nostalgia, mientras que los principiantes encontrarán en 'MediEvil' 2019 una memorable historia, un personaje repleto de carisma, grandes desafíos y mucha diversión al estilo de la vieja escuela, sobradamente capaz de complacer a las audiencias actuales. El título se actualiza respetando sus orígenes, pero con las mejoras necesarias para que no pierda ni un ápice de encanto y reciba mucho a nivel técnico. Además, al lado de este incompetente caballero nunca falta la acción y el buen humor. ¡Larga vida a Sir Daniel Fortesque!

Título : MediEvil

: MediEvil Género : Acción, Aventuras

: Acción, Aventuras Fecha de Lanzamiento : 25/10/2019

: 25/10/2019 Plataforma : PS4

: PS4 Soporte : Bluray

: Bluray Desarrolladora : Other Ocean

: Other Ocean Distribuidora : Sony

: Sony Multijugador : No

: No Idioma : Castellano

: Castellano Voz : Castellano

: Castellano PEGI : +12

: +12 Precio: Consultar

