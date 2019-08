'MediEvil' estrena novedades y un nuevo gameplay

Sony ha desvelado un nuevo vídeo behind the scenes con imágenes gameplay de 'MediEvil', la nueva entrega de la serie protagonizada por el mítico Sir Daniel Fortesque que se pondrá la venta en exclusiva para PlayStation 4 el próximo 25 de octubre. El corte, de más de tres minutos de duración, incluye nuevas y variadas imágenes del título con los comentarios de Mike Mika y Jeff Nachbaur, director creativo y productor ejecutivo respectivamente de Other Ocean Interactive.

En la pieza se pueden vislumbrar varios de los elementos claves de la obra, como la gran variedad de armas que podremos utilizar, las clásicas mecánicas de combate, su divertida apariencia retro y una gran variedad de enemigos y puzles. En palabras del propio Jeff Nachbaur, reconstruir los enemigos originales ha sido uno de los grandes quebraderos de cabeza para Other Ocean: "los enemigos en particular han sido un gran desafío. Hay 56 tipos distintos, lo cual es muchísimo para los estándares actuales. De hecho, ni los grandes AAA contienen esa grandísima variedad de personajes a los que enfrentarte".

El estudio de desarrollo estadounidense ha trabajado con acceso al código original del propio videojuego, sin embargo, Mike Mika ha querido asegurar que el nuevo 'MediEvil' no será una copia del original: "no quisimos hacer una réplica exacta del videojuego original, quisimos hacer el juego que la gente recuerda. En lugar de recrearlo perfectamente, queremos recrear lo que la gente recuerda de MediEvil." En este sentido, el vídeo muestra durante varios segundos dos escenarios muy representativos como son el Dispositivo del Tiempo, repleto de puzles y dinámicas que se alejan del ritmo frenético del videojuego y la Galería de Héroes, donde los grandes héroes de Gallowmere pasan a la eternidad y donde Sir Dan puede aparecer una vez consiga todos los cálices del juego.

Otro de los elementos característicos que podemos visualizar en el vídeo es el combate contra jefes finales, que tendrá gran importancia en la trama del videojuego, destacando una pequeña muestra del icónico combate contra el Demonio de Vidrieras. A continuación, puedes echar un vistazo al nuevo gameplay.

Más información en elsotanoperdido.com