Ha llegado el verano y, con él, la buena temperatura, la sandía, el gazpacho, el chiringuito de playa, el tiempo libre… y es que hay cosas que solo pasan en esta época del año, como los PcDays de PcComponentes que arrancan hoy y durarán hasta el domingo 27, a las 23.59 horas. Una semana cargada de grandes descuentos en cientos de productos: portátiles, componentes de ordenador, smartphones, gaming, televisores, hogar, deporte, electrodomésticos... Todas las ofertas que estabas esperando en electrónica con precios imbatibles. ¿Quieres descubrir por qué lo llaman el Black Friday de verano?

Con descuentos de hasta el 25% en ofertas flash a lo largo del día en unidades limitadas y concursos diarios a través de las redes sociales de la compañía, los PcDays vienen pisando fuerte este año, demostrando que se han posicionado como una de las principales campañas de ventas del e-commerce murciano y la más deseada por los usuarios que quieren disfrutar al máximo de su tiempo de ocio con todas las posibilidades que ofrece la tecnología.

Y es que el verano puede ser para desconectar… o no. Querer estar informados y atentos a las últimas tendencias es algo que no desaparece en vacaciones, y en PcComponentes harán todo lo posible para conectarte de la mejor manera. Y qué mejor forma de hacerlo que gracias a los smartphones más completos del mercado. ¿Te imaginas olvidarte de lo molesto que es cargar el teléfono constantemente mientras disfrutas de un viaje?

Los PcDays llegan fuerte con descuentos de hasta el 25% y envíos gratis a partir de cien euros

Es el caso del Realme 7i. Su batería con capacidad para 6000 mAh ofrece hasta 45 días de tiempo de espera. Además, incluye un cargador rápido para mantener el dispositivo disponible en cualquier momento, y un procesador MediaTelk Helio G85 cuyos 8 potentes núcleos lo convierten en el compañero perfecto para disfrutar de una experiencia de juego excepcional. También está equipado con una cámara triple de 48 megapíxeles, capaz de capturar imágenes en súper alta resolución de hasta 6000 x 8000 (más del doble de resolución de un televisor de 4K), que cuenta con una lente ultra gran angular de 119º para capturar paisajes y una lente macro de 4 cm para descubrir hasta el más mínimo detalle. El Realme 7i, con una pantalla completa de 16,5 cm, se vale de técnicas especiales de textura para lograr un toque y sensación de primera calidad en la parte posterior del teléfono, con un efecto visual que cambia con la luz, conformando así una relación calidad-precio tan favorable que le posiciona como uno de los grandes aciertos en el mercado de los smartphones. ¡Consíguelo ya!

Pero si lo que quieres es quedarte en casa y organizar una quedada con los amigos, los PcDays te llevan el cine a tu hogar, con televisores como el LG 43UP75006LF 43" LED UltraHD 4K HDR10 Pro que te sumergen aún más en cada escena de las películas y series a las que todos estamos enganchados. Una opción ideal para los amantes del deporte, que podrán disfrutar de la Eurocopa en 4K.

Y, para los más jugones, monitores en los que podrás experimentar el siguiente nivel de gaming. O, si prefieres jugar desde un portátil, también tendrás opciones a lo largo de la semana, con productos especialmente diseñados para llevarte a la victoria. Como el Asus TUF Gaming F15, diseñado para juegos serios y durabilidad en el mundo real. Gracias a la última CPU Intel Core i7 de décima generación y la GPU GeForce GTX, cualquier juego lleno de acción podrá ser disfrutado con rapidez, fluidez y una completa saturación de las pantallas rápidas de nivel IPS de hasta 144Hz. Incluso con un chasis más pequeño y portátil que sus predecesores, este portátil para juegos también cuenta con una batería más grande de 90 Wh para una mayor duración. El eficiente enfriamiento autolimpiante se combina con la característica durabilidad de grado militar de TUF, su memoria RAM de 16 GB y un sistema LED retroiluminado para hacer de este guerrero de carretera probado en batalla un poderoso aliado para cualquier gamer. El Asus TUF Gaming F15 puede ser para ti aquí.

Hogar, deporte y viajes

Pero como el verano da para mucho, los PcDays tampoco se olvidan de productos para equipar mejor nuestro hogar, o ayudarnos a mantener una vida saludable, con gadgets deportivos ideales para mantenernos en forma.

Productos con los que podrás seguir cuidándote este verano, estés donde estés. Si lo que te gustan son las actividades en las que soltar adrenalina y emoción, sabemos que no vas a parar este verano, así que, ¿y si eliges una completa pulsera de actividad para registrar tus mejores logros? Llévate en los PcDays la Xiaomi Mi Smart Band 6, que con su pantalla AMOLED de 1,56” te permitirá consultar fácilmente mensajes, llamadas o cualquier otra notificación. Esta smart band permite la personalización, ofreciendo más de 60 estilos diferentes de pantalla diseñados especialmente para verse a pantalla completa, y que podrás ver simplemente con levantar la muñeca. La medición del nivel de saturación de oxígeno en sangre o la calidad de la respiración durante el sueño (y, por consiguiente, el descanso) son algunas de las funcionalidades de Mi Smart Band 6, que además de contar con 19 modos deportivos, reconociendo automáticamente seis de ellos para que puedas centrarte en el estado físico, ofrece información acerca de la duración del ejercicio, las calorías quemadas o la frecuencia cardíaca, elevando la eficiencia de nuestra actividad deportiva. Hazte con la tuya aquí.

Y si quieres grabar tus actividades deportivas, no dejes escapar la Canon Ivy Rec. Su resistencia a los golpes y al agua y su facilidad a la hora de usarla convierten a esta cámara deportiva en la compañera perfecta para inmortalizar nuestros mejores momentos deportivos. Tan sencillo como enganchártela con su funcionalidad de clip y echar mano de ella cuando quieras utilizarla. No te preocupes por si se cae, pues no tiene ninguna pantalla que se pueda romper. Su tamaño (cabe perfectamente en la palma de la mano o en un bolsillo) la convierte en la compañera ideal vayas donde vayas. Además, con aproximadamente 13 megapíxeles efectivos y disponible en una amplia gama de colores para ajustarse mejor a tu estilo, la Canon Ivy Rec permite conectarla a tu smartphone, mediante la app Canon Mini Cam, para publicar los vídeos e imágenes en línea y compartir tus historias. ¿A qué estás esperando? ¡Entra ya a por la tuya!

Y para los que prefieren tener el gimnasio en casa, ¿qué tal si afrontas la recta final de la operación bikini con la cinta de correr Xiaomi Kingsmith WalkingPad R1 Pro?

¿Cuándo puedo disfrutar de las ofertas de los PcDays?

Los descuentos de los PcDays acaban de arrancar y se extenderán hasta el domingo 27, en una semana cargada de descuentos en gaming, informática, smartphones, viajes y movilidad, hogar y deporte.

Para todos los gustos, necesidades y bolsillos, PcComponentes nos trae atractivos descuentos que se irán desvelando cada día, eso sí, ¡corre a por ellas como si te estuvieras quemando con la arena de la playa! Porque… ¡vuelan! Serán unidades limitadas, por lo que estate muy atento a la web de PcComponentes y sus redes sociales (@Pccomponentes).

Esta fiesta de descuentos también tendrá ofertas sorpresas, sorteazos y mucho más, a través de sus directos en sus canales oficiales en Twitch, Instagram y Youtube, además de contar con destacados influencers que acompañarán a la marca. Y si te has perdido algo, el fin de semana, 25 y 26 de junio, tendrás la última oportunidad en el ‘Outlet Weekend’, con las últimas ofertas de todas las temáticas.

PcComponentes te pone más fácil la compra online, ahora con Bizum

Todos queremos una experiencia sencilla y cómoda en nuestras compras online. Por ello, como novedad, PcComponentes ha incorporado el pago mediante Bizum, una manera fácil y práctica de pagar. Además, también habrá opciones de financiación a medida.

El e-commerce español destaca entre la competencia a la hora de ofrecerte un servicio de atención al consumidor cercano y de confianza. Todos los productos que compres durante los PcDays lo harás con las mejores garantías y con la posibilidad de financiarlos si así lo deseas y con los envíos gratis a partir de 100 euros.