El dueño del token no fungible (NFT) del vídeo de YouTube 'Charlie bit my finger', Collector 3F Music, ha decidido mantener el vídeo disponible en la plataforma después de adquir el token no fungible por 760.999 dólares en una subasta hecha por la familia.

El vídeo es, según la familia de los niños que aparecen en el vídeo, el viral más visto en YouTube, con más de 885 millones de visitas, y se iba a eliminar un día después de la subasta organizada el 22 de mayo para vender su NFT.

La eliminación del vídeo fue anunciada anteriormente para aumentar su precio de venta, según declaraciones realizadas por el padre de los niños Howard Davies-Carr en una entrevista para Quartz.

Davies-Carr ha informado en la misma entrevista de que el nuevo dueño, 3F Music, un estudio de música de Dubái, ha decidido mantener el vídeo en YouTube pese a haber adquirido su NFT en la subasta el pasado 22 de mayo por 760.999 dólares porque este "sintió que el vídeo es una parte importante de la cultura popular y que no se debería eliminar".

El vídeo viral, de 56 segundos de duración, fue publicado hace 14 años por el canal actualmente denominado HDCYT, y muestra a Charlie, un entonces bebé de un año de edad, mordiendo el dedo de su hermano Harry, de tres años.

3F Music ha adquirido recientemente también otros NFT como el meme de la novia psicópata ('Overly Attached Girlfriend'), por 411.000 dólares; la metacolumna del NYT sobre NFT, por 560.000 dólares, y el meme conocido como 'Disaster Girl', por 500.000 dólares.