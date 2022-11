En mayor o Meno medida, a toda relación llega el momento de la decepción. Momento en el cual nuestras expectativas y la realidad no coinciden. Momento en el que uno experimenta tristeza, dolor o frustración. Tenemos la idea de que quien nos quiere “no nos hará sufrir”.

Esta idea tiene su parte de razón, una persona que te ama bien no debe de hacerte sufrir de forma intencional. Sin embargo, por mucho que una persona te quiera, siempre hay cosas que no hará como esperabas y que te pueden hacer sufrir. De hecho, muchas veces sufrimos por la destrucción de la expectativa que habíamos construido sobre la propia relación.

Ahora bien, quizás, esta expectativa sea algo que no tenemos que cuestionar. En toda relación hay ciertos momentos de frustración o incluso dolor. La satisfacción en el amor no puede estar sujeta a “no sufrir” sino a ver que la relación compensa. Es decir, se trata de ver que cada uno intenta lo mejor hacía el otro y que hay más momentos de conexión que de desconexión.

En una ocasión, al final de una sesión de terapia de pareja donde habíamos estado hablando de algunos problemas que a la pareja le hacían sufrir, la mujer me preguntó si no sería mejor que cambiara de pareja y así todos los problemas que tenía con su marido desaparecerían de golpe.

Esto refleja la sensación que tienen muchas personas en su relación donde tienen conflictos durante mucho tiempo por las mismas cosas y no parecen que se solucionen. Por ejemplo, el marido que me comentaba cuantas veces le había dicho a su mujer que no le gustaba que fuera tan impuntual y que siempre llegaban tarde a los sitios. Después de 13 años casados seguían con el mismo problema. O la mujer que me comentaba que estaba cansada de tener la sensación de tener que controlarlo todo, las iniciativas a la hora de salir, de organizar las vacaciones, etc.

Después de 17 años juntos y la cosa no había mejorado mucho.

Efectivamente, si no te gusta que tu pareja sea desordenada, puedes cambiar de relación y buscar a una persona más ordenada. Quizás así ese problema desaparezca. Si no te gusta que tu pareja sea impuntual, puedes asegurarte de seleccionar a otra que sea más organizada y puntual.

Y, por supuesto, puedes encontrar a alguien que tenga más empuje y tome las iniciativas.

Ahora bien, la pregunta es, ¿se acabarían los conflictos?

La respuesta es clara y rotunda: NO. Todas las parejas, las que se separan y las que no lo hacen suelen discutir por cosas parecidas, problemas con la educación de los hijos, gestión de las tareas del hogar, economía, forma de organizar el tiempo libre, deseo sexual, desacuerdos con la familia del cónyuge, etc.

La diferencia entre las parejas que se separan y las que no lo hacen tiene que ver con dos aspectos:

La forma de manejar el conflicto.

La conexión en otros aspectos de la relación.

Es decir, puedes cambiar de pareja pero nunca encontrarás a alguien con quien no haya ningún punto de discrepancia. Siempre volverás a enfrentarte a la realidad de que en el amor, también hay dificultades y que en toda relación hay conflictos. Por eso, es muy importante ajustar las expectativas de lo que esperamos cuando establecemos una relación con compromiso. Nuestro sufrimiento se reduce cuando dejamos de luchar en contra de esta realidad y remamos en la dirección de manejar el conflicto de una forma sana y conectar en aquello en lo que podemos.

Es decir, ¿dónde está puesto el foco de atención? Si lo pongo en aquello que me molesta del otro, cada vez me costará más disfrutar juntos y pensaré que hasta que eso no se solucione no podemos estar bien. Quizás, entender que hay cosas que nunca se solucionan del todo, que podemos aprender a aceptar, reducirá la tensión del conflicto. Mientras que fijarnos en aquello que podemos compartir aumentará nuestra conexión y con ello, la satisfacción de la relación.Sin lugar a dudas es la relación de pareja uno de los mayores desafíos que podemos encontrarnos en el camino de la vida para mejorar y desarrollarnos. Por eso, entre otras cosas, merece la pena aprender a tener una relación de pareja que sea sana.

