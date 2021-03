Con la llegada de la primavera y la subida de las temperaturas, dejamos los abrigos en el armario y, tímidamente, empezamos a desprendernos de chaquetas y demás ropa de invierno, luciendo cada vez ropa más fresquita con la que se ve ¡oh no! la palidez de nuestra piel después de varios meses sin haber tomado el sol.

Y es que la piel bronceada tiene un aspecto más bonito, pero el sol, sin protección provoca envejecimiento cutáneo, manchas y cáncer. Una buena alternativa - si no queremos presumir de palidez - es utilizar autobronceadores.

Rocío Escalante, experta en dermofarmacia, explica que los "autobronceadores son productos seguros, con dihidroxiacetona que reacciona con la última capa de células de la piel, produciendo una oxidación y de ahí el cambio de tono. Los autobronceadores no producen daño solar, ni envejecimiento prematuro, ni cáncer de piel, pero tampoco protegen del sol".

¿Cómo utilizar los autobronceadores?

- Es esencial exfoliar la piel 24 horas antes, así como hidratarla mucho. De esta manera conseguiremos un bronceado uniforme, bonito y duradero.

- Conviene aplicar los autobronceadores con manopla (excepto en la cara), porque el resultado será más homogéneo.

- No se debe utilizar un autobronceador corporal en el rostro.

- El bronceado se va produciendo de forma gradual, así que no conviene excederse con la cantidad, sino que debemos esperar a ver qué color va tomando nuestra piel y seguir aplicándolo si buscamos un tono más fuerte.

Dudas habituales con los autobronceadores

- ¿Se va el bronceado con el baño en la piscina, en el mar o incluso en la ducha de casa? No, los autobronceadores no son como un maquillaje que se eliminan fácilmente. Los autobronceadores actúan por oxidación. El bronceado se va de forma gradual con la renovación natural de nuestras células.

- ¿Si uso autobronceador no tengo que aplicar filtro solar? Sí, claro que tienes que aplicar filtro solar, con o sin autobronceador. El autobronceador no protege de los rayos solares, así que si vamos a estar expuestos, aunque hayamos aplicado autobronceador, debemos usar una crema con protección.

- ¿Si tengo la piel clara me quedará un color artificial? No. El bronceado sube cada día, podemos controlarlo, cuando llegue el momento en el que no quieras potenciarlo más, solo hay que dejar de aplicarlo a diario.