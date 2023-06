He adoptado un gato. Tiene un año y es una monada, pero tiene un vicio y es que lo muerde todo, incluso a mí. Me tiene las manos destrozadas. Al principio lo hace flojito, pero luego aprieta hasta hacerme daño. ¿Cómo podría evitar ese comportamiento?

La mayoría de problemas de conducta en animales comienzan a gestarse durante sus etapas de cachorros y tienen su origen en una educación inadecuada. Dado que los mordiscos que mencionas no son por agresividad, lo más probable es que el animal, cuando era una cría, comenzara a morder a sus anteriores dueños, casi como un juego y como una forma de relacionarse con los mismos, y haya continuada haciéndolo. El problema es que, con la edad, esos mordiscos son más fuertes. Por lo tanto, hay que hacérselo saber y educarle con paciencia. Retira la mano cuando comience con su juego y ofrécele algún juguete específico para gatos que le entretenga y desvíe su atención. Tenerlo ocupado absorberá su tiempo y hará que, poco a poco, vaya olvidándose de esa costumbre, tan habitual en perros y gatos que no han sido educados adecuadamente. Si la situación no mejora, acude a tu veterinario, porque la causa de dichas mordeduras también podría deberse a enfermedades o a episodios de miedo o dolor.