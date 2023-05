Nada le gusta más a mi gato que darme un buen bocado. Me tiene las manos destrozadas. No sé qué hacer para quitarle esa manía, que en realidad empezó como un juego, pero que ahora es insoportable. ¿Hay algo que pueda hacer para corregir ese comportamiento?

Todos los animales, cuando son cachorros o crías, poseen un periodo de socialización. En el caso de los gatos, este iría desde las dos hasta las nueve semanas de vida. Durante el mismo, debemos moldear su carácter para que en el futuro pueda ser un animal de compañía integrado y sociable. Sin embargo, es muy frecuente que, durante el mismo, se le permitan hacer cosas, como mordernos, que el animal acaba asumiendo como un comportamiento aceptado, pero que, con el paso del tiempo, se convierte en un problema para la convivencia. Si ahora ya es adulto pero quieres enseñarle que no debe hacerlo, lo mejor es que, con paciencia, le corrijas de forma constante y, si quieres, le ofrezcas juguetes específicos para gato para que se entretenga mordiéndolos. No obstante, no olvides que por ansiedad, miedo, dolor o enfermedad también puede morder. Por eso, deberías consultar con tu veterinario al respecto, por si pudiera existir algún problema añadido.