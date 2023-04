El medio ambiente nos necesita. No se trata solo de autoproclamarse naturalista o ecologista: se trata, sobre todo, de tener un código ético de buenas costumbres que nos permitan vivir en armonía con nuestro entorno natural y ayudar a consérvalo.

Aplicar las 3 erres ha dejado de ser una opción, es una obligación: reutilizar, reciclar y reducir el consumo de energía son básicos para reducir la contaminación del planeta y, con ella, evitar la muerte de millones de animales y de personas. Para vencer esta emergencia global, todos debemos poner nuestro granito de arena. Ahora más que nunca es necesario pensar globalmente pero actual localmente. Aplica estas sencillas reglas y, además de vivir mejor, nos ayudarás a todos a conseguirlo:

Primero: compra productos de proximidad. La dieta mediterránea es la mejor del mundo. Busca en tu entorno alimentos saludables para tu salud y la del planeta. El mundo, además de tu estómago y tu salud, te lo agradecerán.

Segundo: ahorra energía. Apaga la luz siempre que no la uses y controla los electrodomésticos. Un uso consciente y razonable de estos, salva vidas. No es cuestión de si tú puedes pagarlo o no, es cuestión de vida o muerte. Sé responsable y dale al interruptor.

Tercero: planta árboles y cuídalos. Piensa que una persona necesita cada día unos 8.000 litros de oxígeno y eso lo producen diariamente 22 árboles. Dicho de otra manera, cuando vayas a la montaña, a un paraje natural o a cualquier parque existente en la ciudad, recuerda que, para estar vivo, necesitas que 22 árboles, de esos que ves plantados, te suministren el oxígeno que necesitas para respirar. Las zonas forestales son esenciales para sobrevivir. Sin sus árboles, estamos muertos. Por tanto, protegerlos como se merecen es parte de la solución. Cada incendio que se produce nos quema a todos.

Cuarto: apoya el uso de energías renovables. Son energías derivadas de fuentes naturales que se autorreponen antes de llegar a agotarse. Estar a favor de ellas, es una cuestión de supervivencia y sentido común.

Quinto: exijamos a nuestros gobernantes que apliquen los parámetros de la Agenda 2030 de la ONU y seamos sostenibles.

Por favor, son solo cinco sencillas medidas que todos podemos llevar a cabo sin grandes complicaciones. Sin embargo, gracias a ellas podemos colaborar en mantener el planeta y ayudar a parar su destrucción. El objetivo, sin duda, vale la pena.