Tengo un amigo en Colombia que tiene como animal de compañía un oso hormiguero y está encantado con él. Dice que se comporta como un perro y que es fiel y muy cariñoso. La verdad es que me encanta, pero en España no veo. ¿Sería posible tener uno así aquí?

Ni es legal, ni es recomendable. Para empezar, se trata de un animal que se encuentra en peligro de extinción. Tenerlo, por tanto, es un disparate. La primera persona conocida en España que tuvo un oso hormiguero como animal de compañía fue Salvador Dalí. Desde entonces hasta ahora, afortunadamente, no se ha conocido otro caso aunque, de vez en cuando, seguramente por las modas, alguien me lo pregunta. Por otro lado, es probable que en España haya quien lo tenga, aunque sea ilegalmente, de la misma manera que, por extraño que parezca, hay personas que llegan a tener en su chalet un tigre o un león. No obstante, es cierto que en algunos países, incluso en Estados Unidos, hay quien vive con ellos y afirma que su carácter es sociable y amistoso. Pese a ello, debemos tener claro que proporcionales alimentación adecuada y bienestar en nuestro entorno es, prácticamente, imposible. Por lo tanto, tengamos un perro o un gato responsablemente y dejémonos de inventos.