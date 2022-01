Tengo un perro que ya es muy mayor y tiene un problema intestinal crónico. Los veterinarios de la clínica a la que lo llevo lo tienen muy controlado, pero recientemente he oído que la homeopatía también está consiguiendo buenos resultados con los animales y no sé si podría ayudarle. ¿Qué creen ustedes?

Vamos a distinguir varias cosas porque no todo es lo mismo. Por un lado, está la naturopatía basada en obtener algunos principios activos que se encuentran en la naturaleza y aplicarlos a la medicina. Su efectividad está bastante contrastada. Otra cosa distinta es la homeopatía. Según gobiernos de países como, por ejemplo, el de Estados Unidos, la homeopatía facilita productos que no están basados en métodos científicos. De hecho, se les obliga a explicarlo claramente en sus etiquetas. Por otro lado, el famoso efecto placebo, basado en aspectos psicológicos y que alivia a aquel que toma algo cuando cree que ese algo le va a curar, no tiene cabida en el mundo animal. Por el contrario, la veterinaria actual, la que le ofrecen en su clínica, sí está basada en el conocimiento científico y en la investigación contrastada. De hecho, los protocolos que aplican han pasado previamente rigurosos procesos que garantizan su veracidad. No hay margen para el error ni la improvisación. Son ciencia.