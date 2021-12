Puede parecer sorprendente, pero los perros también tienen gustos musicales. De hecho, a la hora de las canciones navideñas, que tan de moda se ponen en estas fechas, ellos también tienen gustos y prefieren unos temas de Navidad antes que otros. Tanto es así que se ha realizado un estudio para comprobarlo y averiguar cuáles son las canciones de Navidad favoritas de los perros.

Estudio de las canciones de Navidad preferidas por los perros

El estudio ha sido realizado por la asociación benéfica sin ánimo de lucro, Guide Dogs, y publicado por la BBC. Para ello se entrevistaron a más de un millar de dueños. Estos revelaron que a sus perros les gusta por lo general las canciones alegres y no las tranquilas o instrumentales.

Resultados del estudio

A una inmensa mayoría, concretamente el 90% de los perros, les gusta la música, y, entre los efectos que tiene es darle energía (23%) y ayudarles a dormir (11%). No obstante, también hay un porcentaje alto de los perros a los que les gusta la música más relajada (18%).

En cuanto a cómo reaccionan a las canciones, en el estudio se indica que aproximadamente uno de cada cuatro menea la cola, mientras que un 15% se muestra excitado.

Los villancicos preferidos de los perros

Así pues, también se les preguntó a los dueños con qué villancico o canción de Navidad disfrutaban más sus perros. Los resultados, obviamente entendidos dentro del contexto de la música que se escucha en Reino Unido durante estas fiestas, mostraron que el tema preferido es "Last Christmas", del dúo Wham!, elegida por un 10% de los encuestados, seguido de "Jingle Bells" (9%) y "All I Want for Christmas is You" de Mariah Carey (6%).

Así pues, el listado de las diez canciones de Navidad preferidas por los perros queda configurado de la siguiente manera: