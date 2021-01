¿Petardos? No, gracias

La pregunta de los lectores: Mi perro odia los petardos. En cuanto los escucha, se pone muy nervioso y se asusta. Varias veces, incluso, ha echado a correr y lo he perdido. Lo pasa fatal. No sé ya qué puedo hacer. ¿Existe algo para que pueda relajarle y tranquilizarle?



Es raro encontrar animales a los que los ruidos potentes y extraños, en mayor o menor medida, no les asusten. Ellos no saben por qué se producen ni a qué se deben. Por eso, petardos, fuegos artificiales y, en general, toda la pirotecnia, les produce pánico que, en algunos casos, incluso, acaba en fobias. Lo ideal es irlos acostumbrando poco a poco. Una buena opción es exponerlos a éstos gradualmente para que vean que tienen un principio, un final y que no ocurre nada más allá que el potente ruido. Mientras consigues algún resultado, deja que él encuentre en tu casa su zona de seguridad y confort. Cuando suenen los petardos se meterá allí a esperar que pasen. Intenta trasmitirles una actitud de tranquilidad y no te asustes tú también ante los mismos. En cualquier caso, si ves que el asunto es grave, acude a tu veterinario para que valore la posibilidad de recetarle alguna medicación que le tranquilice.