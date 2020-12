Mi perro se merienda el árbol de Navidad

A mi perro le chifla el árbol de Navidad. Desde que lo hemos montado, se pasa las tardes ladrándole, saltándole y corriendo a su alrededor. En realidad, lo que más le gusta es tirar las bolas y los adornos y destrozarlos ¿Puede ser peligroso para él?





Los árboles de Navidad, por sus luces y colores llamativos, son muy atractivos para los perros pero, también, muy peligrosos para ellos. Por un lado, está la electricidad a la que se enganchan sus luces. Si un perro muerde el cable puede sufrir una descarga eléctrica. Por otro, están todas las sustancias tóxicas que contienen los adornos que colgamos en el mismo y que pueden ser dañinas si se las comen. Además, todos esos adornos están enganchados al árbol con alambres. Si jugando se tragara alguno de ellos, que es muy fácil, puede perforarse el intestino. El árbol de navidad es para adornar, no para comer. Por favor, extreme las precauciones. No es un juego. Colóquelo en un lugar inaccesible para él e intente decorarlo con adornos que no puedan causarle daño alguno.