Mi perro me saca la lengua

Tengo un perro que siempre tiene la lengua fuera. Se pasa el día jadeando y me llena la casa de babas. Consulté a mi veterinario y me dijo que, en principio, no tenía ningún problema físico. En ese caso, ¿por qué saca tanto la lengua?



En general, todos los perros sacan la lengua cuando están cansados o han hecho mucho ejercicio. El motivo es que su piel no transpira como la nuestra ya que ellos no tienen prácticamente glándulas sudoríparas. Por ese motivo, utilizan la lengua como una especie de climatizador que les permite regular y refrigerar su temperatura corporal. No obstante, también puede ocurrir que saque la lengua porque tenga miedo o sienta alegría, excitación o ansiedad.

En cualquier caso, si ves que el jadeo es muy constante y encuentras a tu perro apático y sin ganas de hacer nada, acude a tu veterinario nuevamente y explícaselo.

A veces, tras gestos aparentemente normales, pueden esconderse enfermedades que siempre conviene diagnosticar a tiempo.