La vida de Rocío Flores, la hija del polémico ex Guardia Civil Antonio David Flores y Rocío Carrasco, ha estado marcada por una montaña rusa de emociones y conflictos familiares. En medio de homenajes, declaraciones públicas y el eco de acusaciones, la joven influencer ha vuelto a ocupar los titulares al expresar sus sentimientos y reflexiones sobre su familia en un evento reciente.

El pasado mes de junio, Rocío Flores se vio envuelta en la conmemoración del legado de su abuelo, Pedro Carrasco, en Olosna, Huelva. Lamentablemente, la joven no fue informada del evento y expresó su deseo de haber asistido: "No me han invitado, pero me hubiese gustado ir. ¿Por qué no? Pero tampoco voy a un sitio donde no me quieren".

La ausencia de una invitación no impidió que Rocío compartiera su aprecio por su abuelo, aunque admitió que su presencia se condiciona a la ausencia de ciertas personas: "No tendría ningún problema en hacerlo con la figura de mi abuelo", afirmó, pero aclaró que no asistiría si su madre y Fidel Albiac estuvieran presentes.

Pese a todo, en medio de los vaivenes emocionales, Rocío Flores no ha perdido la esperanza de reconciliarse con su madre, Rocío Carrasco, aunque reconoce la complejidad de la situación: "Después de estos dos años, ¿qué te voy a decir? Que pase el tiempo no me va a curar las heridas". Aunque ve el camino hacia la reconciliación más lejano, la joven deja la puerta abierta para el futuro: "El tiempo dirá".

A pesar de las dificultades, Rocío Flores demuestra su disposición a perdonar: "No perdonar es no avanzar. El tener odio a alguien, el tener rencor es no avanzar en la vida". Sus palabras reflejan una búsqueda constante de crecimiento emocional y evolución personal.

Rocío Flores también abordó las recientes acusaciones de Marta Riesco, quien la señaló como responsable de su ruptura con Antonio David Flores. Ante esto, Rocío se muestra firme y resuelta: "No voy a entrar en el juego que Marta quiere. No voy a entrar en alimentar algo que me parece lamentable y vergonzoso". La influencer deja claro que su prioridad es su familia y que no permitirá que las palabras ajenas perturben su paz.