Britney Spears terminó con los rumores de que se encuentra trabajando en un nuevo álbum a través de una publicación de Instagram en donde afirmó que "nunca" regresará a la industria musical.

"Solo para que quede claro, la mayoría de las noticias son basura. No paran de decir que estoy recurriendo a gente al azar para hacer un nuevo álbum. ¡Nunca volveré a la industria de la música!", aseveró la cantante este miércoles.

Spears también aseguró que en los últimos años se ha dedicado a escribir canciones para otros artistas y que actualmente es feliz siendo una "escritora fantasma".

"Para aquellos que hayan leído mi libro, hay muchas cosas que no saben sobre mí... ¡He escrito más de 20 canciones para otras personas en los últimos dos años, soy una escritora fantasma y honestamente lo disfruto de esa manera!", ahondó la cantante.

La respuesta de Spears llega después de que la revista estadounidense de celebridades Page Six lanzara una nota este miércoles en la que aseguraba que había rumores de que las cantantes Charlie XCX y Julia Michaels estarían trabajando en un disco para la intérprete de 'Toxic'.

Spears se retiró de la música mientras luchaba por liberarse de su tutela, que otorgaba a su padre Jamie poder sobre su vida, pero en 2022 hizo un pequeño retorno con la canción 'Hold Me Closer', de Elton John.

A mediados de 2023 lanzó el sencillo 'Mind Your Business' junto a Will.i.am, con quien en 2012 ya había hecho la exitosa colaboración 'Scream & Shout'.

No obstante, el último álbum de estudio de la cantante fue 'Glory' y salió a la luz en 2016 recopilando éxitos como 'Slumber Party' o 'Just Luv Me'.

En octubre de 2023, la cantante presentó su libro de memorias 'The Women in Me', en donde hace una serie de confesiones entre las que destacan el aborto que vivió en su juventud, producto de su relación con el también cantante de pop Justin Timberlake, las veces que fue internada en un centro psiquiátrico o su drama familiar.