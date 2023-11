La vida no está siendo sencilla para Jorge Javier Vázquez: aunque parecía que la oportunidad de la nueva directiva tras la cancelacián de 'Sálvame' para conducir 'Cuentos Chinos' iba a abrir una nueva etapa en la vida del periodista, la cancelación fulminante de la apuesta a tan solo diez emisiones del estreno frustró todos los planes del querido presentador.

Aunque ha hecho algunas apariciones desde que se confirmó que volvía a estar "despedido" a efectos prácticos (que no contractuales) de la cadena, es ahora cuando ha utilizado su altavoz en el blog de la revista Lecturas para explicar el "trajín extraordinario" de su semana y por qué no está trabajando actualmente.

"Llamé a Carolina Sobe para que me diera cita en alguno de los centros donde trabaja para hacerme el láser en todo el cuerpo. Incluso en las partes más íntimas, que como ya he contado alguna vez por aquí también me las depilo. Aprovecho para escribir que estoy muy orgulloso de mí mismo porque por fin he cogido la costumbre de ponerme todos los días un líquido en las pestañas para que se me vuelvan kilométricas. También me ha tocado esta semana manos y pies y corte de pelo. Un agotamiento extremo", ha revelado el periodista del corazón.

Además ha confesado que cuenta todos los detalles en este revelador artículo "porque he visto que personas que se pasan la vida entera haciendo lo que yo esta semana se oponen tajantemente a que se reduzca la jornada laboral. Hay gente que no soporta no trabajar porque detesta volver a casa y darse de bruces con un panorama detestable. Pues que aprendan a vivir, digo yo".

Jorge Javier cuenta a qué está dedicando su tiempo libre

"Además de dedicarme a mi cuerpo he de confesar que esta semana he visto un programa de televisión entero: Dúos increíbles. Es que sale Paloma San Basilio y eso es para mí un motivo para seguir viviendo", ha explicado: "Ver a Paloma San Basilio cantar en directo en un programa de televisión es algo obligatorio para todos aquellos que deseen dedicarse al escenario".