Roberto Carlos, Messi, Bruce Springsteen, José Tomás, Nieves Álvarez, Kalina de Bulgaria o Eugenia Silva son algunos de los amigos de Richy Castellanos (Madrid, 1968), el considerado como el mejor relaciones públicas de España, que guarda en su agenda los números de teléfono de más de cinco mil famosos. Iba para futbolista pero una lesión le hizo cambiar el césped por los palcos vip del Santiago Bernabéu y del Vicente Calderón. A Richy, "el más grande", según Santiago Segura, no se le resiste ni el Vaticano. El papa Juan Pablo II le recibió tras colar en un concierto de Alejandro Sanz a veinte curas. Ahora, acaba de lograr que el Rey Juan Carlos I se grabe asimismo un vídeo para felicitar a Julio Iglesias por su 80 cumpleaños. El cantante, otro de los ilustres amigos de Richy Castellanos, ha recibido mensajes de cariño de más de 400 famosos reunidos por este relaciones públicas que guarda como oro en paño las anécdotas más hilarantes de su desternillante existencia.

Un vídeo con 460 famosos de 28 países para felicitar a su amigo Julio Iglesias por su cumpleaños, ¿cómo consiguió este desafío?

Con mucho trabajo. Han sido más de siete meses de llamadas y para el montaje he contado con la ayuda de Francis Magán

Y hasta ha logrado que el Rey Juan Carlos se grabase felicitando a Julio Iglesias...

Lo logré gracias a la princesa Kalina de Bulgaria, gran amiga mía y familia del Rey, quien no dudó en enviarme dos vídeos para felicitar a Julio Iglesias.

Por cierto, ¿cómo se encuentra su amigo Julio Iglesias ahora que acaba de cumplir 80 años?

¡Cojonudo! Hablo a menudo con él y ha estado muy feliz celebrando su cumpleaños con todos sus hijos. Le ha gustado mucho el vídeo.

Así que usted sigue siendo la persona mejor relacionada de España.

No sé si soy el mejor relacionado, pero aprovecho el don de la labia que me dio Dios para hacer todo tipo de contactos.

Y lo aprovecha muy bien.

Relacionarse con la gente es muy difícil y a mí Dios me ayuda a intuir qué tipo de persona tengo enfrente. A los famosos hay que saber cuidarlos y yo los calo sólo con mirarlos. A cada uno le doy lo que quiere.

¿Fue por eso que se llevó a el 'Boss' a remar en el Retiro?

Sí. Quedamos en el Retiro. Bruce Springsteen llegó con su Harley y de traductor hacía un guardaespaldas enorme. Se quiso subir a una barca. Todo iba bien hasta que empezó a ir mal.

¿Qué pasó?

Se le cayeron las llaves de la Harley al estanque. Estaba totalmente enfangado y era imposible verlas. Al final, el gorila que había venido con él y remaba en otra barca consiguió rescatarlas. Dios me volvió a echar otro capote.

Usted, que no habla inglés, ¿no me dirá que también le ayuda Dios a tratar con los famosos que no saben español?

Me valgo de mi intuición y hablo con los ojos. Además, siempre tengo gente al lado que sabe algo de inglés. Mi gran ventaja es que suelo transmitir confianza y los famosos, aunque no me entiendan, me dan pronto sus números de teléfono.

¿Cuántos números de teléfono tiene?

Más de 5.000.

¿Dígame por cuánto vendería su agenda?

Por nada. Soy muy serio en mi trabajo y me gusta que me vean así mis amigos. Me ha costado mucho hacer esta agenda y mi mayor patrimonio es la confianza que tienen en mí personas como Alejandro Sanz o Rafael Nadal. Cuido mucho a mis amigos. Me gusta mucho invitar a los famosos desinteresadamente, y con cariño.

LLevará entonces siempre un buen fardo de billetes en la cartera...

Yo nunca llevo dinero porque soy el rey del trueque. Soy el inventor del cerocomacero. Invito a los famosos a restaurantes, viajes, conciertos, operaciones de estética o partidos de fútbol a cambio de que se saquen una foto con el dueño del chiringuito. Después vivo de la organización de actos, homenajes y fiestas, pero nunca jamás llevo un euro encima. Es otra habilidad que me ha dado Dios.

¿Cómo le ayuda Dios?

El barbas, como decía mi gran amigo Diego Armando Maradona, me da cada día fuerzas para trabajar y salud, que es lo más importante. Quiero, respeto y admiro a Dios. Dios está conmigo las 24 horas del día y hace que me sienta más relajado, con los pies en el suelo y la cabeza bien alta.

Con esa relación tan cercana a Dios no me extraña que le recibiese Juan Pablo II en el Vaticano.

El papa Juan Pablo II más que un Papa es ya un santo. Me gustaba la personalidad que tenía. Me recibió porque colé a veinte sacerdotes en la zona vip de un concierto de Alejandro Sanz. Me llamaron del Vaticano y yo creía que era una broma de José Mota, Gabino Diego o Carlos Latre. Me pidieron esas entradas. Les cité en Las Ventas y pensé que vendrían dos o tres pero aparecieron veinte con la sotana. Los repartí entre los diferentes palcos ante el pasmo de los famosos. No podía dejar a los curas fuera de juego y luego me fui a cenar con ellos.

¿Ha concido ya al papa Francisco?

No, pero creo que lo conseguiré el próximo año. En esta vida todo es cuestión de paciencia y arte.

¿Vale más en su profesión la intuición, la paciencia y el arte que la formación académica?

Tengo un graduado escolar muy aprobado en la escuela de la calle. Mis profesores fueron mi abuelo y mi padre. Los dos fueron toreros y mi abuelo fue mánager de Rafael Fariña. Los tres se buscaban las habichuelas con los Ketama. Con educación y saber estar se suple la falta de formación. El estudiar no te garantiza el éxito. Paco de Lucía y Maradona eran mis ídolos y tampoco han estudiado una carrera. De pequeño quise ser torero y luego me empeñé en ser futbolista. No era nada malo, pero me lesioné y se acabó el sueño de jugar en el Real Madrid.

¡Como Julio Iglesias!

Sí. Y Antonio Banderas, pero Julio Iglesias se dedicó a cantar, el otro a actuar y yo decidí dedicarme a hacer contactos para ganarme la vida. Además del Real Madrid soy del Atlético de Madrid. tengo grandes amigos en los dos equipos.