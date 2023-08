Un día Juan Dávila colgó el uniforme de policía para subirse a los escenarios. Convertido ya en uno de los rostros que más triunfa en la comedia en España, el humorista no deja de llenar teatros con La capital del pecado (ahora con La capital del pecado 2.0), un espectáculo al que el público acude con cierto 'miedo'. Quien entra en el patio de butacas, se la juega: el showman ha hecho de la improvisación su éxito, y nunca se sabe cuándo se va a dirigir o cuándo va a señalar a cualquiera de los asistentes con un chiste espontáneo.

Aunque esa improvisación, que combina con teatro, le ha llevado en muchas ocasiones a ser viral y criticado por 'bromas de mal gusto' -hay quien incluso ha abandonado alguna vez en medio del show la sala-, su público sabe a lo que va cuando compra la entrada. En esta ocasión le tocó a unos policías de San Javier el pasado mes.

Como se puede comprobar en un vídeo compartido por él mismo, el madrileño se dirige directamente a varios hombres del aforo. "Los policías. ¿Locales?. Sí", dice, a lo que los asistentes contestan "somos de Cartagena, pero policías de San Javier".

En ese momento, el showman le pregunta a uno de ellos cuánto tiempo lleva en el cuerpo: 19 años. "¿Y has subido de cargo?", insiste el actor. La respuesta es tan inesperada como las intervenciones de Dávila -"no, ni quiero"-, pero el cómico es rápido mentalmente: "Ni quieres. Eso es lo que se dice cuando no se puede". Y estallaron las carcajadas. El vídeo ya tiene 18.000 reproducciones.

"Gracias Murcia, por reír sin complejos"

Es un ejemplo del humor ácido de Juan Dávila, que ha sabido innovar, aun a riesgo de suscitar opiniones que puedan resultarle incómodas. "El límite del humor es la risa del público", comentó una de las tantas veces que ha sido entrevistado. En esas mismas fechas, el monologuista compartió otro fragmento de su actuación en Murcia, a la que agradeció "reír sin complejos".

El madrileño, en esa ocasión, se dirige a un hombre ciego del público: "Escúchame, escucha", aunque el murciano le aclara que "tampoco" escucha porque es "sordo-ciego". "Primero te quedaste ciego, y ahora sordo. Disfruta de lo que te queda del gusto, que se te va a ir", le dijo partido de la risa. Más adelante, cuando escuchó cómo susurraba, se giró en medio del show para decirle que no hablara: "¿No puedo hablar? Para una cosa que puedo hacer". Un momento que se ha reproducido más de 200.000 veces.

La última polémica en Telecinco

Precisamente este viernes, Juan Dávila ha vuelto a ser actualidad por uno de sus tantos chistes polémicos, esta vez en un plató de televisión de Telecinco. Fue en La última noche, donde Sandra Barneda lo cortó para afearle sus comentarios sobre dos personas que se habían sometido a operaciones de estética. "No te digo lo que se me está cayendo al escucharte", dijo la presentadora.

En el plató se estaba debatiendo sobre este tipo de cirugías cuando Juan Dávila, que ejercía de segundo copresentador, se dirigió a la invitada Tamara Lao para decirle "tú que te has operado las tetas, ¿no te huele a goma quemada ahora que hace calor?". Ella intentó salir del paso con un simple "anda, anda", seguido de una sonrisa forzada.

La cosa no quedó ahí, porque uno de los participantes del público salió en defensa de la chica y dijo que era "una broma de mal gusto", "una falta de respeto", y el cómico, que no es muy dado a morderse la lengua, replicó: "Como te veo tan estirado, le preguntaría si se le han subido los huevos. Eso a mi me interesa porque a mi ya se me están cayendo". Tras su "no te digo lo que se me está cayendo a mí de escucharte", Sandra Barneda zanjó el asunto para no darle más bola.

Expolicía de Alcobendas

Dávila (44 años), conocido antes de todo esto por sus monólogos en La chocita del Loro y en Paramount Comedy o por sus apariciones en series como Las chicas del cable, Acacias 38 o El incidente, ejerció durante seis años como policía en Alcobendas (Madrid). Lo dejó en 2012 para dedicarse al Arte Dramático.

Pese a las diferentes opiniones, asegura que hay gente que sale de su show "diciendo que es terapéutico". Ni siquiera él sabe qué va a ocurrir en el escenario del teatro antes de pisarlo: "La gente ve que me voy metiendo en charcos, y eso también hace gracia. Me puedo esperar respuestas diferentes y desorbitadas, pero a veces la gente te sorprende y mucho", confesó en una entrevista en La Razón. En ella dice no ser "el típico graciosillo", aunque busque "el humor en todo".