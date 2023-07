La pareja formada por Patricia Pardo y Christian Gálvez dio mucho que hablar en sus primeras semanas de relación, acaparando los medios de comunicación con su historia de amor. Por ello, decidieron mantener en secreto uno de los días más felices de su vida hasta hoy, cuando han querido compartirlo con el resto del mundo.

La pareja compartía en redes sociales una imagen que reconstruía cómo se veían las estrellas hace más de un año, cuando se daban el 'sí, quiero' en secreto, un secreto que han conseguido guardar lejos de la prensa. Esta maravillosa noticia no venía sola, puesto que era simplemente el contexto para dar la noticia más feliz de la pareja: esperan su primer hijo.

Con las palabras "No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé" y una imagen de los dos abrazando la tripita de la periodista, demostraban lo mucho que están disfrutando de esta nueva etapa en la que están formando su propia familia.

También han querido compartir una fotografía de una rosa junto con una cita de Antoine de Saint-Exupéry y una imagen de sus manos luciendo los anillos de boda. Sin duda alguna, el matrimonio ya se siente cómodo compartiendo estas dos noticias con sus seguidores y celebrando más alto y con más ganas su amor.

El dolor de Almudena Cid

'Caminar sin punteras'. Este es el título del último libro de Almudena Cid en el que, echando la vista atrás tras el año más complicado de su vida por su separación de Christian Gálvez, desvela "cómo es posible encontrar fuerzas donde no creías y cómo a veces puedes redescubrirte a tí misma mientras tratas de deshacer el nudo en el que se ha convertido tu vida". "Sentirte arrasada por un tsunami puede ser la mejor noticia, la oportunidad de volver a construir, pero esta vez en otro lugar y con mejores cimientos", confiesa.

En las diferentes entrevistas que ha concedidopara promocionar su libro (y antes de conocerse la bomba del matrimonio y embarazo de su exmarido), la exgimnasta no ha tenido problemas en hablar de su matrimonio con el presentador, reconociendo que "idealicé lo que yo creía que era esa relación" y acusando a su exmarido de haberla "confundido a mí y a todo mi entorno" cuando la dejó: "Fue como una bomba. Mi vida había saltado por los aires. Me encontré devastada".

"Ha sido el peor año de mi vida, pero escribir me ha servido de terapia, para ordenarme, colocar las cosas en su sitio y muchas cosas más. Son vivencias que suelen suceder, pero también hay que saber superarlo. Me afectó incluso en cuanto a la situación física porque perdí muchos kilos, no quiero volver a verme así. Hay que comer, dormir y respirar", ha asegurado en la Cadena Ser, donde ha hablado de lo importante que ha sido escribir 'Caminar sin punteras'para poder superar su ruptura.

Almudena Cid habla en el podcast 'Lo que tú digas'

Aunque la entrevista a Almudena en el podcast 'Lo que tú digas' se publicó antes de que su experaja, Christian Gálvez anunciara que espera un bebé junto a Cristina Pardo, las palabras de la exgimnasta resuenan en el presente: "En la vida cargamos con lo que hacemos y no hace falta señalar ni decir. Cada uno carga con lo que hace en la vida y yo sé cómo he transitado en esta vida hasta ahora. Y de lo que me tengo que preocupar es de estar yo bien y de cuidarme y recuperarme de algo que no esperaba que me pasara de la manera en que me ha pasado".

En la conversación con Alex Fidalgo, también ha reflexionado sobre las rupturas que "Y de aceptarlo y de ver lo positivo de esta circunstancia. Porque yo estoy redescubriendome en muchas cosas, que yo me tenía olvidada. El golpe ha sido muy fuerte y no es tan dramático visto desde fuera, pero sé lo que ha sido para mí. He visto mi fragilidad, mi vulnerabilidad".